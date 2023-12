– Jim Gottfridsson nagyon közel áll a megállapodáshoz a Pick Szegeddel. A klubok megegyeztek egymással, a Szeged kivásárolja őt a Flensburggal kötött szerződéséből – jelent meg vasárnap este az RT Handball Instagram-oldalán. Ez a kézilabdás átigazolásokra szakosodott portál rendszerint jól informált, akár már a hivatalos bejelentések előtt is megbízható hírekkel szolgál, de most úgy tűnik, valótlan dolgokat állítottak Gottfridsson Szegedre igazolásával kapcsolatban.

Holger Glandorf, az SG Flensburg-Handewitt sportigazgatója úgy fogalmazott a Handball Worldnek, hogy Gottfridssont 2025-ig szerződés köti a csapathoz, és úgy tervezik addig biztosan ő lesz a Flensburg irányítója, de ha a sport- és anyagi feltételeik megfelelőek lesznek, akkor esetleg még továbbra is.

– Ha egy klub ki akarná vásárolni Jimet a szerződéséből, akkor fel kellene vennie velünk a kapcsolatot. Ez viszont nem történt meg – mondta Glandorf, vagyis a Szeged és a Flensburg között az RT Handball “értesülései” ellenére nem történt kommunikáció Gottfridssonnal kapcsolatban.

Az OTP Bank-Pick Szeged éppen hétfőn jelentette be első átigazolását az Apelgren-érába. Az Európa-bajnok svéd válogatott kapus, Tobias Thulin 2024 nyarától hároméves szerződést kötött a Tisza-partiakkal. Az elmúlt héten pedig az is kiderült, Gleb Kalaras a 2024–2025-ös szezonban is a szegedieket erősíti majd.