Erőltetett menettel kezdődik az év a Vidux-Szegedi RSE számára, hiszen a magyar kupa negyeddöntős párharca mellett jövő péntekig két bajnoki is vár a Tisza-partiakra: másfél hét alatt összesen négyszer lépnek pályára Davi Pozzobonék.

A 2024-es esztendő nyitásaként Kecskeméten lépett pályára az SZRSE, a kupa negyeddöntőjének odavágóján négy szettben maradt alul. A párharc visszavágóját kedden rendezik majd az újszegedi sportcsarnokban, ám előtte egy nagyon komoly mérkőzés vár a szegediekre. Vasárnap 19 órától ugyanis a bajnokság címvédője, a Kaposvár érkezik Szegedre, a somogyiak eddigi tizenkét bajnokijukból csupán egyet nem nyertek meg. A közelmúltban nemzetközi porondon, a CEV kupában is játszott a Kaposvár, ahol a svájci Chenois Geneve ellen a visszavágón nem állt messze a bravúrtól, ám végül a genfiek jutottak a sorozat legjobb 16 csapata közé.

– Az első két játszmában nem tudtuk felvenni azt a sebességet, ami ahhoz lett volna szükséges, hogy igazán szoros játszmákat játsszunk a mérkőzés elején. Voltak nagyon pozitív momentumok, amikbe tudtunk kapaszkodni, a harmadik játszmában már olyan játékot tudtunk produkálni, ami a játszma megnyeréséhez is elegendő volt, de egyelőre nem tudtuk ezt a formát és sebességet tartósan fenntartani. A negyedik játszmában már újra a hazai csapat játéka dominált. Ettől függetlenül a srácok tényleg az elejétől a végéig hajtottak, motiváltak voltak, de most per pillanat nekünk túlságosan nagy volt ez a sebesség. Nyilván igyekszünk a hétvégi Kaposvár elleni mérkőzésen még finomítani a játékunkon, pontosítani azokat a játékrészeket, amik egyelőre még nehezen mentek és jövő hétre is szeretnénk egy magasabb szintű játékkal előrukkolni a visszavágón – mondta a kupamérkőzést követően, a Kaposvár elleni bajnoki előtt Berkes Zoltán, a szegediek vezetőedzője.

Az SZRSE számára jövő pénteken, a Miskolc elleni idegenbeli fontos bajnokival zárul a sűrű januári program.