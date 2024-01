Ebben a lebonyolítási rendszerben először vehet részt a magyar kupa negyeddöntőiben az SZTE-Szedeák. A szövetség tavaly annyiból változtatott, hogy az alapszakasz 13. fordulója után az első nyolc helyen álló csapat már nem semleges helyszínen játssza a negyeddöntőket, hanem a sorsolást követően az adott párosításban előrébb végzett csapat a pályaválasztó. Ebből a szempontból nem a legszerencsésebben alakult a sorsolás a szegediek számára, hiszen az egyik legnehezebb túra vár rájuk a Körmend vendégeként.

Ez akkor is igaz, ha az utóbbi hetekben a háromszoros bajnokcsapat gyengélkedik. A legutóbbi négy bajnokiját egyaránt elveszítette a körmendi gárda. A Vas vármegyei csapatot sérülések hátráltatják, irányító poszton kiesett Anton Cook és Doktor Péter is – éppen ezért a múlt héten szerződtették Lovre Basic-ot. A horvát játékos ugyanakkor adminisztrációs okok miatt nem mutatkozhatott be a DEAC elleni bajnokin, a szerdai kupameccsen viszont már ott lehet majd a Körmendben.

És ott lehet majd az SZTE-Szedeákban Brendan Bailey is. A 26 éves amerikai játékos hétfőn edzett először együtt a társakkal, így a körmendi kupameccs lesz majd az első mérkőzése szegedi színekben, ezáltal bővülhetnek Nikola Lazics vezetőedző rotációs lehetőségei.

– Izgatottan várom a bemutatkozásom, szeretném megmutatni, hogy mire is vagyok képes. Jó dolgokat olvastam a csapatról és a magyar kosárlabdáról is. Nem ismertem az amerikai csapattársaimat korábbról, de nagyszerű srácokról van szó, ez az első találkozás alatt is kiderült – mondta a hétfői tréninget megelőzően a német Bundesliga élén álló Chemnitztől érkezett játékos.

A két csapat ebben a szezonban találkozott már egymással Körmenden, november közepén a Szedeák ugyan egy félidőg tartotta magát, ám végül 90–73-as vereséget szenvedett. Az biztos, hogy ez most egy teljesen más mérkőzés lesz, ugyanakkor hiányzók ide vagy oda, egy körmendi győzelem minden körülmények között bravúrnak számít. A Tisza-partiak egyébként pár napon belül másodjára utaznak el Vas vármegyébe, hiszen múlt szombaton a Falco KC Szombathely vendégei voltak, majd hazautaztak, hogy kedden visszamenjenek Körmendre – a kupameccs után pedig szombaton az Oroszlányhoz látogatnak a bajnokságban.