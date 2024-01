Nem kezdett jól a kupa negyeddöntőjében az SZTE-Szedeák. A Körmend múlt héten igazolt irányítója, Lovre Basic három triplát is elsüllyesztett, így 15–4-nél időt kért Nikola Lazics. Sok támadólepattanót engedett ellenfelének a szegedi csapat, és az eladott labdák is gondot jelentettek, csak az első negyedben hét alkalommal nem tudta végigjátszani a támadást a Szedeák, a Körmend pedig 30 pont fölé jutott. A második negyedet egy 9–0-ás futással indította a szegedi csapat, amely így gyorsan visszajött a meccsbe. Megjöttek a triplák is a Szedeáknál, Locke egymaga háromszor talált be kintről, így 45–44-nél egyetlen pontra jöttek fel Balogh Szilárdék. Csakhogy a félidő utolsó perce a hazaiaké volt, és végül 50–44-re vezettek a nagyszünetben.

Hét szegedi ponttal kezdődött a második félidő, Locke távolija után pedig már vezetett a Szedeák, a meccsen először, 50–51. Bailey öt pontjával, és Zsíros remek védőmunkájával tartotta minimális előnyét a Tisza-parti gárda, majd három perccel a negyed vége előtt Tolbert büntetőivel lett újra egál, 60–60. A harmincadik percre azonban néggyel vezetett a Szedeák, miután Locke tett vissza egy támadólepattanót, de Bognár Kristófot viszont kipontozódás miatt elveszítette az utolsó negyedre a Szedeák. Basic triplája zárta a negyedet, 67–67-ről jöhetett az utolsó tíz perc.

Hullámzómeccs kerekedett belőle, mindkét csapat oldalán sok hibával, de az utolsó öt percre döntetlennel fordulhattak a csapatok, 78–78. Mucza közelijével vezetett újra a Szedeák, elképesztő végjáték elé néztünk. Bő két és fél perc volt vissza, amikor négy ponttal vezetett a Szedeák, majd jött megint Locke: az ötödik triplájával hét ponttal vezetett a Szedeák, 78–85. Felváltva estek a kosarak, majd Bailey szerzett egy újabb trojkát, amivel nyolc pont volt közte az utolsó percre fordulva, 82–90. Locke büntetőivel a kétszámjegyű szegedi előny is megvolt 82–92-nél. Végül héttel nyert a Szedeák, amely ezzel bejutott az áprilisi négyes döntőbe!

Nikola Lazics: – Gratulálok a csapatomnak, óriási sikert arattunk! Nem kezdtünk jól, és sajnos ez már nem először fordul elő velünk. A folytatásban okosabban játszottunk, volt olyan periódusa a meccsnek, amikor magasember nélkül kosárlabdáztunk. Jobban vigyáztunk a labdára, nem engedtünk könnyű kosarakat a Körmendnek. Számunkra óriási dolog, hogy ott lehetünk a legjobb négy csapat között. Köszönöm Gellért úr támogatását, hiszen nagyon sokat segített nekünk, hogy lehetőségünk nyílt Bailey leigazolására.

Egis Körmend–SZTE-Szedeák 91–98 (31–16, 19–28, 17–23, 24–31)

Zsíros Tibor férfi kosárlabda magyar kupa, negyeddöntő. Körmend, 2000 néző. Vezette: Cziffra, Kapitány, Minár.

Egis Körmend: Basic 19/15, Takács 8, Morgan 14/9, Tolbert 30, Sylla 2. Csere: Ferencz 2, Durázi 12, Djogo 4, Kiss. Vezetőedző: Kocsis Tamás.

SZTE-Szedeák: Woolridge 18, Balogh, Locke 29/15, Bognár, Lake 6. Csere: Zsíros 13/6, Bailey 27/15, Mucza 2, Cohill 3/3, Mayer. Vezetőedző: Nikola Lazics.

Kipontozódott: Bognár (29.).