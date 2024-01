Tíz pontot gyűjtött az ősszel lejátszott 15 mérkőzés során az FK 1899 Szeged-SZEOL a vármegyei I. osztályban. A kék-feketék egy fontos, ásotthalmi sikerrel zárták az évet, ennek köszönhetően a tizedik helyen állnak a tabellán, hiszen több győzelmet számlálnak a homokháti riválisukhoz mérten.

– A többi csapat vezetőjével beszélgettünk erről, és arra jutottunk, hogy nekünk nem itt van a helyünk, sokkal fentebb kellene állnunk, és véleményem szerint is előrébb kellene lennünk a tabellán. Probléma volt, hogy különböző elfoglaltságok miatt sosem tudtunk ugyanazzal a kezdőcsapattal felállni, remélem, ez tavaszra változik – mondta Dóra János, az FK 1899 Szeged-SZEOL játékos-edzője.

Az FK a február 10-i nyitófordulóban a Kiskundorozsmát fogadja majd, ennek szellemében múlt héten már edzésbe is álltak a kerettagok. A felkészülés során a SZEOL SC U19-es csapata, a Kiskundorozsma, a Tiszasziget és az Ásotthalom szerepel a téli ellenfelek között, de a csapat részt vesz a klubcsapatok tornáján, azaz a Saller-kupán is.

Tavasszal várhatóan változatlan kerettel szerepel majd a gárda, amelynek nincs sem érkezője, sem távozója. Az FK kapta a legtöbb gólt eddig a bajnokságban (47), és csak két olyan meccse volt, amelyen érintetlen maradt a hálója. A felsőházi rájátszást jelentő hatodik hely 11 pontra van a csapattól, a lebonyolítás értelmében idén is felső- és alsóházra oszlik majd a mezőny az alapszakasz huszonkét fordulóját követően.

– Az őszi szereplésünk miatt nincs realitás a felsőházról beszélni, így az alsóházban leszünk érdekeltek a rájátszás során. Ha kiesünk, akkor meg is érdemeljük, hiszen ott már nem csak a szerencsén múlnak a dolgok, azt gondolom, mivel hasonló csapatok ellen játszunk majd, ott a képességbeli különbségek döntenek. Mi senki ellen nem álltunk be védekezni, nem játszunk bunkerfocit, és ezen nem is változtatunk a tavasszal sem. A képességeink megvannak a labdatartásra, sokáig bírjuk is az ellenfelekkel szemben, viszont a helyzetek értékesítésével vannak problémáink, rúgott gól nélkül pedig nem lehet meccset nyerni – tette hozzá Dóra János.

Így készülnek a vármegyei I. osztály csapatai a tavaszi folytatásra:

