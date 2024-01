Ahogy arról beszámoltunk, két nagyon komoly játékvezetői tévedés befolyásolta a szombati, Arconic-Alba Fehérvár–SZTE-Szedeák férfi kosárlabda NB I./A csoportos meccset.

Az Alba 94–92-re nyert, a negyedik negyedben Vojvoda Dávid a támadóidő lejárta után szerzett kosarat, a játékvezetői hármas azonban nem nézte vissza az esetet videón – valamint a az utolsó másodpercekben James Dickey megmozdulásánál néma maradt a síp, amikor a fehérváriak centere még kézfeltartásával is jelezte, szabálytalanul állította meg a gyűrű felé törő Ryan Woolridge-t.

A meccs után az SZTE-Szedeák elnöke reagált a történtekre a klub közösségi oldalán.

– 17 éve vezetem ezt a klubot, 17 éve próbáljuk vért verejtékezve bizonyítani a kollégáimmal, hogy van helye Szegeden a kosárlabdának. Azt hiszem, hogy akár a csapatunk, akár a szurkolóink és szponzoraink, illetve minden kosárlabda szerető néző méltán elvárhatja a minőségi játékvezetést. Én magam egy emocionális sportvezető vagyok, és persze a meccs hevében már volt olyan, hogy kritizáltam a játékvezetői teljesítményt, de nyilvánosan még soha. Hát most ez is eljött. Természetesen hibázhat mindenki: edző, játékos, sportvezető, és játékvezető is. De, ami szombaton történt, azt nem lehet szó nélkül hagyni. Azt gondolom, hogy ha akár az időn túli, ám mégis megadott kosárra, akár arra gondolunk, hogy hat másodperccel a vége előtt azt a teljesen nyilvánvaló faultot, amit Dickey is feltett kézzel elismert, nem fújták be, ezt következmények nélkül nem lehet megtenni. Itt nincs helye a mellébeszélésnek, nincs helye a szokásos, „tévedni emberi dolog” magyarázkodásnak. Kérjük a Játékvezető Bizottságot, hogy ennek megfelelően vizsgálja ki az ügyet, és a nyilvánosság tájékoztatása mellett hozza meg a megfelelő döntését – nyilatkozta dr. Kardos Péter, az SZTE-Szedeák elnöke.