Fontos pontokat gyűjtött be a Kolstad ellen a Pick Szeged. Ezzel a győzelemmel hármas holtverseny alakult ki a tabellán, a Kielce, a PSG és a Szeged is tizenhárom pontnál jár. Újabb bravúr esetén akár még előrébb is léphetnek Bombacék, hátrafelé szinte biztosan nem kell már tekinteniük, a továbbjutás meglesz. A sorsolás viszont nem könnyű. Szegedre már csak az élen álló THW Kiel jön, míg a Pick Aalborgba és Párizsba utazik.

Az Európa-bajnokságot magunk mögött hagyva ismét besűrűsödik a program és visszatér a heti két mérkőzés rendszeréhez az OTP Bank-Pick Szeged. A két BL-találkozó közé bajnoki ékelődik, a Komló vendége lesz Kárpáti Krisztián együttese. Ötvennegyedik alkalommal találkozik a két csapat, negyvenkilencszer a Szeged nyert, két-két meccs pedig komlói sikerrel, illetve döntetlennel zárult. A szegediek közlése szerint sérülés miatt Matej Gaber az egykori bányászvárosban biztosan nem áll majd a vezetőedző rendelkezésére.

Tizenöt bajnoki után a Komló a 11. helyen áll a tabellán. Tíz pontot gyűjtött a szegedi származású Marosán György vezetőedző gárdája. A Fejér-B.Á.L. Veszprémet és a Csurgót idegenben győzték le, míg a Tatabánya, Dabas, NEKA trióval szemben otthon tartották a két pontot.

A Komló–OTP Bank-Pick Szeged mérkőzést a szegedi kommunikációs stábja élőben közvetíti majd ide kattintva.