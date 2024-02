Huszonöt év alatt kereken 200, egyéni, országos dobogós eredményt értek el Menyhárt Zoltán tanítványai a különböző országos bajnokságokon: 52 arany-, 83 ezüst- és 65 bronz­érem, valamint legalább két tucat csapat- és váltó bajnoki dobogó a mérleg. Tavaly pedig Kovács Árpád versenyzője a budapesti felnőtt világbajnokságon is rajthoz állhatott.

– Ennél már csak az olimpia lett volna nagyobb szám, de most lehúzzuk a rolót, és jön valami új – kezdte Menyhárt Zoltán. – Amikor elkezdtem, azt szerettem volna, hogy legalább egyszer egy tanítványom ott álljon a bajnoki dobogó tetején. Akkor még csak salakpálya volt Szegeden, szerettem volna bebizonyítani, hogy innen is lehet nyerni, ha valaki rendszeresen ott van az edzéseken, és odafigyel egy-két dologra. 2002-ben ez sikerült is, de onnantól kezdve jött az, hogy megvédeni egy címet nehezebb, mint megszerezni. Innentől ez volt a motiváció – tette hozzá a tréner.

A sporttól nem szakad el a folytatásban sem, de nem pályaatlétikával szeretne foglalkozni a továbbiakban. Mint kitért rá, az SZVSE-ben töltött időszak után visszatér a Titán TC-hez, a klubban pályaatlétikával nem, de mezei és közép-hosszútáv futással foglalkoznak, Menyhárt Zoltán pedig a laser runt szeretné meghonosítani Szegeden. Ebben a sportágban a futás és a lézerpisztollyal való lövészet váltja egymást, ez a ciklus pedig többször megismétlődik a verseny alatt.

– Kétezer-három április 15-e óta nem éreztem magam jól az SZVSE-stadion területén egy tragikus kimenetelű baleset miatt. Ahhoz, hogy ezt az elmúlt másfél évet ott töltsem el, ki kellett vetkőznöm magamból. Az atlétika annyi pozitívumot adott, hogy nem tudok tőle elhatárolódni. Idén leszek ötvenéves, a tervem az, hogy az ötvenedik születésnapomon ötvenszer négyszáz métert futok. Rengeteg élmény fűződik az elmúlt huszonöt évhez, de a legszebb eredmény az életemben az a 2012-es serdülő leány 4×100-as magyar bajnoki cím, amikor a rövidtáv­futó szakágvezető váltóját, a zalaegerszegieket meg tudtuk verni. Rendesek voltak velünk, mert megkérdezték, melyik pályán szeretnénk futni, nálunk a SZEOL-pályán az ötös-hatos volt a legkevésbé használt, így az ötösön futottak, és meg is nyerték a lányok. Magamat mindig utánpótlás-edzőnek tartottam, sok kollégám már felnőttekkel foglalkozik, de én úgy érzem, mindig van mit tanulni – tette hozzá Menyhárt Zoltán, aki ki­tért rá: a laser runt az U10-es korosztálytól egészen a szeniorokig bárki művelheti.