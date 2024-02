Szombaton este szoros végjáték után, négy ponttal kapott ki az SZTE-Szedeák a Szolnoki Olajbányász vendégeként. A meccset rosszul kezdő szegediek a második negyedben feljavultak, majd hét ponttal is vezettek a meccsen – a negyedik negyedben azonban kulcsemberét veszítette a Szedeák, miután Noah Locke-ra egymás után két támadóhibát is befújtak, majd a teljesen érthetően, és nem durva módon reklamáló Noah Locke-ra egyből ráfújták a technikai hibát is, ami az amerikai légiós ötödik hibája volt, így kipontozódott. Egy ilyen szoros mérkőzésen ez döntő faktor volt, a végjátékban pedig Sztrahinja Jovanovics higgadt büntetőzése és játéka után 94–90-re nyert a Szolnok.

– Gratulálok a Szolnoknak! Nehéz bármit mondani... Egylabdás meccs volt, jobban játszottunk, mint legutóbb. Az utolsó negyedben vitatható szituációk után elveszítettük Noah-t, aki nagyon fontos szereppel bír csapatunkban. Mindent megtettünk, de ma az Olaj nyert, megpróbálunk javítani a rossz szériánkon – nyilatkozta Nikola Lazics, az SZTE-Szedeák vezetőedzője a mérkőzést követően.

– Gratulálok a Szolnoknak! Egy nagyon fizikális mérkőzésen nyertek, amelyen nüanszok döntöttek, végig szoros, egál eredmény volt, de talán a végére egy kicsit jobban elfáradtunk – mondta Mucza Tamás, az SZTE-Szedeák játékosa.

– Gratulálok a Szegednek, igyekeztek kijönni a gödörből, hiszen egy hazai vereségből érkeztek hozzánk! Kőkemény csata zajlott a pályán, érezető volt, hogy ellenfelünk előrelépett az elmúlt héthez képest. Gratulálok a saját csapatomnak is, hiszen egy fontos hetet zártunk, úgy érzem, sokat tanultunk a Honvéd elleni vereségből. Mindenki tartotta, amit ígért, csúszott-mászott a pályán a mai győzelemért. Hatan dobtak kétszámjegyűt, huszonnégy asszisztot osztottunk ki, ez mutatja, hogy támadásban tudtuk tartani a tervezetteket. Woolridge és Locke védelmét igyekeztünk szigorúan megoldani, két nagyon jó pontdobóról van szó, bárki fogja is őket, húsz pont felett termelnek. Ezen a ponton szeretném kiemelni Lukács Norbi mai teljesítményét. A pontjai mellett bármilyen poszton kapott is feladatot a védelemben, legyen az magasember vagy gyorsabb kinti játékos, remekül oldotta meg! – összegzett Szarvas Gábor, a Szolnok vezetőedzője.

A válogatott Európa-bajnoki selejtezői miatti kéthetes szünet előtt szerdán újabb fordulót rendeznek majd a bajnokságban, az SZTE-Szedeák február 14-én, 18 órától az Egis Körmendet fogadja az újszegedi sportcsarnokban.