A vármegyei rangadó után Matajsz Márk, a szentesiek vezetőedzője is hangsúlyozta, hogy mennyire fontos a szegedi siker csapata életében. Mindamellett, hogy begyűjtötték a három pontot, pozitívan reagált a csapat a hétközi, Dunaújvárosban elszenvedett 18–6-os vereségre. A győzelem után ismét egy olyan mérkőzés jön a Kurca-partiak számára, amely nem kínál reálisan nézve pontszerzési lehetőséget. Az ellenfél a nemzetközi porondon is érdekelt UVSE lesz. Az újpestiek is fontos rangadót nyertek meg az elmúlt hétvégén, ugyanis 8–6-ra legyőzték a Dunaújvárost.

– Tisztában vagyunk vele, hogy nem mi vagyunk a mérkőzés esélyesei az UVSE ellen. Úgy ugrunk medencébe, hogy szeretnénk minél több taktikai elemet gyakorolni az újpestiekkel szemben. Az a célunk, hogy minél kevesebb lőtt gólon tartsuk őket. Jó már újra mérkőzéseket játszani, hiszen hosszúra nyúlt a téli szünet a bajnokságban – nyilatkozta Boldizsár Rebeka a mai bajnoki találkozót beharangozva.

A mérkőzést az UVSE nemzetközi érdekeltsége miatt rendezik hamarabb, ugyanis a Bajnokok Ligája csoportkörének ötödik fordulójában a spanyol Mediterrani vendége lesz az együttes szombaton este. A Győr–Ferencváros találkozót is ma rendezik, ugyanis a zöld-fehérek is érdekeltek a BL-ben, ők a szintén spanyol Mataróval játszanak.

Márciusban felgyorsulnak az események, hiszen az olimpia miatt kevesebb idő áll rendelkezésre a bajnokság lebonyolítására. Április derekán ér véget az alapszakasz, majd folytatódik rögtön a rájátszás.

A Szeged a tizenkettedik fordulóban Tatabányára utazik. Az egykori bányászváros csapatával még nem játszottak a Tisza-partiak idén, ugyanis a kupában is elkerülték egymást.