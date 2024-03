– Örülök, hogy sikerült ez a pár pillanatot összehozni. Nagyon megható mondatok hangzottak el a lépcsőn felfele jövet is, könnyesek lettek a szemek is, ami nagyon jó visszacsatolás nekünk is, hogy szükség van ezekre a pillanatokra, gesztusokra. Több szempontból is fontos volt ez a visszavonultatás, hiszen ez egyfajta bizonyíték arra, hogy Szegeden milyen régóta van kosárlabdaélet. Azt gondolom, A fiatal játékosoknak szüksége van helyi hősökre, akikre fel tudnak nézni, Hódy László mindenképp egy ilyen példaképnek tekinthető, aki olyan példát állíthat a fiatalok elé, amelyet érdemes követni – mondta Kerpel-Fronius Balázs, a Szedeák ügyvezetője.