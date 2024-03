Ahogy arról beszámoltunk, ötpontos győzelmet aratott az Atomerőmű SE ellen az SZTE-Szedeák a férfi kosárlabda NB I./A csoport 24. fordulójában. A meccsen bár számtalan alkalommal többlabdás előnye volt a szegedieknek, a Paks mindig felzárkózott, ám végül Noah Locke újabb 41 pontos teljesítményének is köszönhetően a Kaposvár után a Paksot is legyőzte a szegedi csapat az újszegedi sportcsarnokban – úgy, hogy bokasérülése miatt elsőszámú irányítójuk, Ryan Woolridge ezen a mérkőzésen sem játszhatott. Ezzel a szegedieknek továbbra is esélyük van arra, hogy ott legyenek a rájátszásban.

– Nagyon hullámzó mérkőzés volt. Hiába tudtunk többször is elmenni, a Paks mindig vissza tudott jönni a meccsbe. Nem akarok szakmázni, a legfontosabb, hogy nyertünk. Azt gondolom, mindegy, hogy hogy, a lényeg, hogy nyertünk. Nagyon örülök, hogy ennyien kint voltak a meccsen és buzdítottak bennünket, ez nagyon sokat jelent a csapatnak! Tovább kell folytatnunk ezt az utat, holnaptól a Sopronnal foglalkozunk. Mindig volt, aki egy pluszt tudott adni a csapatnak, ezáltal folyamatosan vezettünk. Tudtuk, hogy a Paks nem adja fel, hiszen ebben a bajnokságban senki sem adhatja fel, de a legfontosabb a győzelem volt – mondta a mérkőzést követően Simándi Árpád, az SZTE-Szedeák vezetőedzője.

Nagyon hasznosan játszott Mucza Tamás, aki hat gólpasszával a mezőny legtöbb asszisztját jegyezte a meccsen, 13 pontja mellett pedig 3 lepattanója is volt.

– Nagyon sokat foglalkoztunk a héten a védekezéssel. A két csapat fej-fej mellett haladt, agresszív mérkőzés volt, ahol magas volt a faulthatár is. A második félidőben jobban kapcsoltunk ellenfelünknél, kiélezett meccset játszottunk. Járt a labda támadásban, kerestük egymást, csapatjátékot tudtunk játszani, ez volt a legfontosabb, még ha persze voltak egyéni kiemelkedő teljesítmények is – nyilatkozta a szegediek játékosa.

– Gratulálok a Szegednek a győzelemhez! Locke egyedül legyőzött bennünket, az elején ugyan még sikerült limitálnunk, később viszont megállíthatatlan volt számunkra. Javultunk ugyan a Honvéd elleni meccsünkhöz képest, nagyobb energiákkal játszottunk, de egész héten a sérülésekkel küzdöttünk. Sok büntetőt ajándékoztunk az ellenfelünknek, mi viszont elhibáztuk a büntetőinket. Nincs más hátra, össze kell tartanunk és dolgozunk azért, hogy a következő meccs jobban sikerüljön – összegzett a Paks vezetőedzője, Sebastjan Krasovec.

Ami pedig a folytatást illeti, a következő fordulóban, pénteken a Sopron vendége lesz az SZTE-Szedeák.

A bajnokság állása:

1. Falco 24 21 3

2. Alba 24 20 4

3. Szolnok 24 13 11

4. Zalaegerszeg 24 12 12

5. Debrecen 24 12 12

6. Sopron 24 12 12

7. Körmend 24 11 13

8. NKA Pécs 14 11 13

9. SZTE Szedeák 24 10 14

10. Honvéd 24 10 14

11. Oroszlány 24 10 14

12. Kaposvár 24 9 15

13. Paks 24 9 15

14. Kecskemét 24 8 16