Noah Locke ezúttal is 41 pontig jutott, és ez is győzelemmel párosult az SZTE-Szedeák számára: a Tisza-partiak szombaton a Paks ellen arattak újabb sikert az újszegedi sportcsarnokban, így továbbra is versenyben vannak a rájátszást jelentő helyekért.

Bognár Kristófék pénteken a Sopron ellen folytatják, majd jövő szombaton pedig a DEAC ellen zárják az alapszakaszt hazai pályán.

A Paks elleni mérkőzésről az MKOSZ videós összefoglalója: