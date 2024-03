Gyorsan el kell felejteni, ami Pécsen történt. Az SZTE-Szedeák hamar komoly hátrányba került az NKA Universitas Pécs vendégeként, innen pedig nem tudott visszajönni a meccsbe, így egymás után a hatodik bajnokiját veszítette el.

Pánikolni viszont nincs ok, hiszen továbbra is borzasztó szoros a tabella az A csoportban: vasárnap 18 órától a nyolcadik helyen álló Kaposvár érkezik ellenfélként az újszegedi sportcsarnokba. A somogyiak hiába előzik meg öt hellyel is a Szedeákot, csupán egyel több győzelmet számlálnak eddig a bajnokságban – mindebből is látszik, egyetlen siker mennyit jelenthet ebben a szezonban.

– A mérkőzés elején gyorsan tudtunk reagálni, és visszakapaszkodtunk egy pontra. Ott viszont történt valami, amit nem tudok hova tenni. A Pécs agresszívan kezdett, mi ehhez a feladathoz nem tudtunk felnőni. A későbbiekben csak kerestük önmagunkat. A meccs utáni első két nap nem volt felszabadult, de úgy látom, mostanra kihevertük a történteket. Nincs is időnk rágódni, hiszen két hazai meccs vár ránk, jön a Kaposvár és a Paks. Nem lesz könnyű dolgunk, de illene javítanunk hazai pályán. Hétfőn átbeszéltük a pécsi meccset, de innentől már a következő feladatokra koncentrálunk, hiszen máris itt vannak a további fontos meccsek, nüanszok döntenek egy-egy helyezésről. Egy vasárnapi győzelem nagy lendületet adhatna nekünk a folytatásra, egy olyan lendületet, ami által úgy érzem, visszatalálhatnánk a helyes útra – mondta a meccset megelőzően Zsíros Péter, az SZTE-Szedeák játékosa.

A Kaposvár is vereségből érkezik a vasárnapi meccsre, miután a Budapesti Honvéd elleni idegenbeli meccsen Remy Abell úgy tűnt, meccsnyerő triplát szerzett, viszont 0.4 másodperccel a meccs vége előtt 84–85-ös állásnál örömében levette a mezét. Az ezért járó technikai fault után a büntetővel egyenlített a fővárosi gárda, majd a hosszabbításban megszerezte a győzelmet. A somogyiaknál ezen a mérkőzésen debütált a Brazíliából hazatérő Filipovity Márkó, aki az átigazolási időszak végén csatlakozott a Kaposvárhoz.

A nőnap alkalmából a klub ingyenes belépéssel várja a hölgy szurkolókat a vasárnapi mérkőzésen.