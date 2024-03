Van olyan, amikor szinte elférni sem lehet a pályán, aztán van, amikor meg majdnem teljesen egyedül lehet edzeni. A sportágban élük pontosan tudják, hogy miként is kell viszonyulni a különböző körülményekhez. Tudja ezt Nagy Bianka is.

Nagy Bianka számára édes a teher.

– Jól kell tudni megválasztani az időpontot, most is ez volt velem, amikor magányos farkasként kenuzhattam a sevillai pályán. Ritka, amikor ilyen előfordul, és én sem szoktam ebben az időpontban mozogni. Jól esett és jól is ment, ráadásul 27 órás utazás után szállhattam vízre – mondta Nagy Bianka a magyar szövetség helyszíni riportjában, miután Dél-Afrikából megérkezett Sevillába.

Ahogy a kiválóság is említette, a spanyol városba érkezés előtt másik kontinensen töltött el heteket.

– Nem volt azért olyan hosszú, az a négy hét Dél-Afrikában nem sok. Jól sikerült ez az időszak, talán jobban is, mint ezelőtt bármikor.

Nagyon sok mindent tettem a munkába azért, hogy előrébb tudjak lépni.

Az edzőmmel, Kása Péterrel együtt Molnár Dániel révén személyi edzővel is dolgozunk, így pedig elég sok izmot sikerült magamra pakolni. Dél-Afrikában az egyesen volt a hangsúly, most pedig jöhet a páros társ keresése – mondta Nagy.

Mint ismert, a szegedi kenus az előző idény végén befejezte a közös munkát a tiszaújvárosi Bragato Giadával, akivel sok sikert elértek.

– Nyugodt szívvel hoztam meg ezt a döntést, a végén kicsit már olyan volt, mintha nem lett volna más választásom. Most kipróbálunk valami újat, és meglátjuk, mi lesz belőle. Ez a változás mindkettőnknek kellett, és talán kialakul majd valami nagyon jó belőle. A páros? Már az ősszel próbálgattuk, ahogy az egész női kenus mezőny is. Ebből a szempontból remek a hazai lehetőség, nagyon jó emberekkel próbálhattam ki a párost, de még nincs semmi biztos. Remélem, 200 méteren egyesben a hiányzó kvótát valaki megszerzi, és akkor akár két számban is elérhetem a párizsi indulás lehetőségét. Azért a sprintszámban sok a kudarc lehetősége, egy ideig el is hanyagoltam éppen emiatt, de már kihevertem, és nekiugrok mind ennek a számnak, mind az 500 méteres párosnak. Gyors az 500-as mezőny, oda is kell sebesség, azaz minden héten kell gyorsítani és hosszabb távokat is kenuzni, így a két táv nincs olyan messze egymástól – mondta végül Nagy Bianka.