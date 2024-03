Jön az őrült hajrá, ugyanis már csak két forduló van hátra a férfi kosárlabda NB I./A csoportjának alapszakaszából. A bajnoki negyeddöntőbe a 26 meccs után az első nyolc helyen álló csapat jut be, míg a többiek majd a play-out során a kiesés elkerüléséért játszanak egy újabb oda-visszavágós kört.

Egyelőre három hely kelt el, a maradék öt pozícióért viszont őrült csatát vívnak az érintettek – köztük az SZTE-Szedeák is. A pénteki ellenfél, a Sopron számára a helyzet egyértelmű, egy győzelemmel biztosan ott vannak a play-offban, a szegedieknek viszont a két győzelem sem jelent garanciát.

A legutóbbi két hazai mérkőzésen bár Noah Locke egyaránt 41 pontot dobott, az amerikai légiós extra teljesítménye a csapatjátéknak köszönhetően eredményezhetett sikert, hiszen védekezésben remekül teljesített mindkét alkalommal a Szedeák, és bizony a többiek produktuma is nagyon sokat nyomott a latban. Ha egy hasonló védekezést tudna produkálni a Tisza-parti gárda péntek este is, az jó kiindulópontot jelenthetne – a két csapat december közepén lejátszott meccsén is ez volt a döntő, ugyanis akkor 105 pontot engedélyezett a Sopronnak a Szedeák, amely így nyerni tudott az újszegedi sportcsarnokban.

A hűség városának csapata egy budapesti győzelemből érkezik erre a meccsre, miután a Honvéd vendégeként egypontos sikerrel (67–68) zárták a legutóbbi találkozójukat.

Az biztos, hogy a pénteki meccs, majd a hétvégi forduló után már tisztábban látunk a Szedeák play-off esélyeit illetően.

A 25. forduló programja, péntek, 18 óra: Sopron KC–SZTE-Szedeák. Szombat, 18 óra: Szolnoki Olajbányász–NKA Universitas Pécs, DEAC–Budapesti Honvéd, Oroszlány–Atomerőmű SE, Kecskemét–Kaposvár, Zalaegerszeg–Alba Fehérvár. 19.15: Falco KC Szombathely–Egis Körmend.

A bajnokság állása:

1. Falco 24 21 3

2. Alba 24 20 4

3. Szolnok 24 13 11

4. Zalaegerszeg 24 12 12

5. Debrecen 24 12 12

6. Sopron 24 12 12

7. Körmend 24 11 13

8. NKA Pécs 14 11 13

9. SZTE Szedeák 24 10 14

10. Honvéd 24 10 14

11. Oroszlány 24 10 14

12. Kaposvár 24 9 15

13. Paks 24 9 15

14. Kecskemét 24 8 16