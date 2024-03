Tizennégy pontos hátrányból is visszajött, és egy igazi rájátszás-mérkőzést játszott a DEAC ellen az SZTE-Szedeák szombaton este. A tét a bajnoki negyeddöntő volt mindkét csapat számára, ám a végjátékban pontosabb DEAC nyert, és visszavágott a decemberi vereségért – ezzel pedig a hajdúságiak lesznek ott a legjobb nyolc között, míg az SZTE-Szedeák a play-outban folytathatja.

– Igazi egylabdás meccs lett a végére, nagy nehézségből jöttünk vissza. Nagyon rosszul védekeztünk az első félidőben, a szünet után nagy energiával játszottunk. Ötpontos vereségnél lehet hogy furán hangzik, de ez egy klasszikus egylabdás meccs volt. Nagyon jól játszott a Debrecen, gratulálok nekik! Emelt fővel mehetünk ma haza, mindent megtettünk, a csapat negyven percen keresztül küzdött és harcolt. Sajnálom, hogy nem sikerült a győzelem, de meg kell próbálnunk összekaparnunk magunkat, hiszen jövő héten ott a kupa, majd kezdődik a play-out, és meg kell próbálnunk a lehető legjobb eredményt elérnünk. Szenzációs volt a közönség, sajnálom, hogy így alakult, de remélem legközelebb is jönnek, és szorítanak a csapatért – összegzett Simándi Árpád, az SZTE-Szedeák vezetőedzője.

Bognár Kristóf is a szurkolók segítségét emelte ki, az újszegedi sportcsarnokban kiváló hangulatot teremtettek a kilátogató drukkerek.

– Gratulálok a Debrecennek! Az elején fókuszáltabbak voltak, és ki is építettek egy nagyobb előnyt, ami után végig futottunk. A második félidőben nagyobb energiákat mozgósítottunk, és meccs kerekedett belőle. Egálnál nagyon fontos triplát dobott Drenovac, ha az nincs, akkor másképp is alakulhatott volna, de a volna ugye nem játszik… Nagyon köszönjük a szurkolóinknak, hogy ennyien kijöttek, és próbáltak segíteni! Nehéz időszak következik számunkra, de szeretnénk minél előkelőbb helyen végezni – mondta a Tisza-partiak erőcsatára.

A Debrecen vezetőedzője, Andjelko Mandics korábban éveken át a Szedeák trénere volt, így kitért rá: sajnálja, hogy éppen a szegediek ellen kellett eldőlnie annak, hogy melyik csapat megy a rájátszásba.

– Hála a jóistennek, hogy nyertünk! Sok dolgot elrontottunk ebben a szezonban, de sokszor fel is álltunk ezekből. Nagyon örülök, hogy nyertünk, és ott vagyunk a rájátszásban, de sajnálom, hogy ez pont a Szeged ellen kellett, hogy eldőljön, de ilyen a sport. Csapatként a szezon legjobb meccsét játszottuk ma, amit lehetett, azt kontrolláltuk ma. Egész mérkőzésen vezettünk, tudtuk, hogy a Szeged mennyire veszélyes csapat, de végül sikerült nyernünk. Most másfajta munka vár ránk. A szezon elején azt terveztük, hogy előrébb lépjünk a tavalyi évhez képest, ez megvan, bár a pályaelőnyt nem sikerült megszerezni, de ez a mi hibánk. Mindent meg kell próbálni a play-offban, hogy minél jobban szerepeljünk. A mai meccs mindkét fél részéről egy igazi play-off meccs volt, és köszönöm a szurkolóknak, hogy elkísértek bennünket, és gratulálok a szegedi szurkolóknak is, mert remek atmoszférában játszhattunk ma! – mondta a DEAC vezetőedzője.

Ami pedig a folytatást illeti, április első hétvégéjén a Zsíros Tibor magyar kupa négyes döntője vár az SZTE-Szedeákra. A budapesti BOK-csarnokban április 6-án 17 órától a kupa- és bajnoki címvédő Falco lesz Balogh Szilárdék ellenfele, majd másnap jön a helyosztó, a Szolnok–NKA Pécs mérkőzése győztese, vagy vesztese ellen.

Ezt követően pedig jön az alsóházi rájátszás, amelyet a 11. helyől kezdhet majd a Szedeák, és az Oroszlány, Körmend, Paks, Kaposvár, Kecskemét ötös ellen játszik egy oda-visszavágós kört.