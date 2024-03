Egymás után harmadik győzelmét könyvelhette el péntek este az SZTE-Szedeák, amely Sopronban megszerezte szezonbeli ötödik idegenbeli sikerét. Tette mindezt úgy a Tisza-parti gárda, hogy kulcsembere, az előző két találkozón egyaránt 41 pontig jutó Noah Locke bokasérülése miatt nem lépett pályára a Novomatic Arénában.

A szegedi játékosok közül többen is kiemelkedőt nyújtottak, elég csak azt megemlíteni, hogy öten is tíz pont fölött zártak – közülük a legeredményesebb az eddigi legjobb szegedi meccsét záró Brendan Bailey volt, az amerikai 29 pontja mellett hét lepattanót is jegyzett. A sérülését követően visszatérő Ryan Woolridge nem ált messze a tripla-duplás estétől sem, hiszen 15 pontja mellett volt 11 lepattanója és 8 gólpassza is, de a meccs napján születésnapját ünneplő De'Quon Lake is dupla-duplával zárt, a center 19 pontja mellett 11 lepattanóig jutott.

Kulcsfontosságúnak bizonyult a szegedi triplázás is, 56%-al tüzelt kintről a Szedeák, amely 18 távoli kísérletből 10-et is bedobott: Zsíros Péter (4/6 távolról) és Brendan Bailey is négy-négy triplával járult hozzá a sikerhez.

– Nagyon nehéz mérkőzés volt, de büszke vagyok a srácokra, mert sikerült nyernünk, ami Sopronban mindig nagyon nehéz. Gratulálok a Sopronnak is, hiszen ellenfelünk tizenöt-tizenhat pontos hátrányban sem adta fel. Nagyon boldog vagyok, mert megmaradt az esélyünk arra, hogy bejussunk a rájátszásba, és ezért gratulálok a srácoknak! Büszke vagyok rájuk! – értékelt a találkozót követően Simándi Árpád, az SZTE-Szedeák vezetőedzője.

– Először is szeretnék gratulálni a Szegednek a győzelemhez! Jól kezdtük a mérkőzést, az első öt-hat percben mi irányítottuk a találkozót, ezután azonban feladtuk. Elkezdtünk esélyeket adni a Szegednek, hogy ritmusba kerüljön, és elkezdjen pontokat szerezni, pedig a mérkőzés előtt többször hangsúlyoztam, hogy sok olyan játékosuk van, akik egyénileg jó teljesítményre képesek, és csapatként is jól játszanak, ők pedig kihasználták az általunk felkínált esélyt, mi pedig onnantól kezdve szenvedtünk. Ha ilyen esélyeket adsz egy csapatnak, hogy elkezdjenek kosarakat szerezni, akkor nagy bajba kerülsz. Amikor kilencvenhat dobott ponttal elveszíted a mérkőzést hazai pályán, akkor ott valami nincs rendben. Túl puhák voltunk, ők pedig rengeteg pontot szereztek, ezért most meg kell keresnünk az okát annak, hogy miért veszítettük el a meccset a védekezésünkkel. Természetesen támadásban is voltak hibáink, de ha elég pontot dobunk, akkor jobban kell védekeznünk – összegzett a találkozót követően Gasper Potocnik, a Sopron vezetőedzője.

Nem véletlen beszélt a győzelem fontosságáról Simándi Árpád, hiszen az alapszakasz utolsó fordulója előtt ezzel még továbbra is versenyben van a rájátszást jelentő helyek eléréséért az SZTE-Szedeák. Hogy ez sikerül-e, az a most hétvégi forduló, valamint a jövő szombaton esedékes, utolsó játéknap eredményeitől is függ – egyik feltétele azonban mindenképpen az, hogy a Szedeák legyőzze hazai pályán a DEAC-ot. A debreceniek ma a Budapesti Honvédot fogadják, és amennyiben nyernek, akkor úgy érkeznek majd Szegedre, hogy biztosan bent vannak a rájátszásban, azonban a pozíció miatt még lehet tétje a hajdúságiak számára is a meccsnek.