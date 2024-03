A 40. percben a szegedi származású – NB III.-ban pályára lépett a HFC mezében is – Molnár Ádin büntetőből szerzett góljával szerzett vezetést a magyar csapat Izland ellen. Az elsőhöz hasonlóan a második félidő is kiegyenlített mezőnyjátékot hozott. A 86. percben a Szeged-Csanád Grosics Akadémia futballistája, Klausz Milán állította be a 2–0-s végeredményt egy fejesgóllal, miután a 81. percben csereként érkezett a pályára.

Molnár Ádin 81 percet töltött a pályán.

Forrás: mlsz.hu

– Hétfőn találkozott először a keret, gyakorlatilag egyetlen közös edzés után léptünk pályára. Azon az egy gyakorláson nagy hangsúlyt helyeztünk a mentális részre, illetve igyekeztünk összerakni a védekezésünket. A labdabirtoklás tekintetében van némi hiányérzetem, de nagyon jó mentalitással dolgoztak a fiúk. Nagyon sok párharc volt, ami rengeteget kivett a játékosokból, fizikálisan nehéz mérkőzésen vagyunk túl. Kifejezetten jó csapat ellen játszottunk, ezért értékes győzelmet arattunk – nyilatkozta az MLSZ honlapján Babó Levente szövetségi edző.

Magyarország–Izland 2–0 (1–0)

Magyarország: Simon B.– Stefan Raul Martin, Dragóner Á., Markgráf , Farkas B. (Bodnár G., 90.) - Tóth A. (Vingler, 65.), Tóth R. (Pető, 90.) - Molnár Á. (Helmich, 81.), Dénes Cs. (Klausz, 81.), Krajcsovics (Babos B., 65.), Dénes A. (Kovács P., 90.). Edző: Babó Levente.