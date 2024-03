Elég hamar, már a 12. percben vezetéshez jutott a hazai alakulat, amikor Juhász Zsombor révén. Aztán a 26. percben tovább nőtt a monori előny, ekkor Kocsis Kristóf vette be a szegedi kaput – komoly hátrányba kerültek a vendégek tehát alig fél óra alatt.

A félidő további részében ment előre becsülettel a szegedi alakulat, ám nem jött össze a szünet előtt a szépítés.

A második félidőben is sokáig nem tudott betalálni a vendégcsapat, aztán a 70. percben mégis összejött a gól. A hajrában mindent megtettek a szegediek legalább az egyenlítésért, de a monoriak megőrizték az előnyüket, és megszerezték a győzelmet.

A vereség azt jelenti, hogy két győztes mérkőzés után ezúttal pont nélkül maradt a szegedi együttes.

Bilics Igor: – Az első félidőben nem játszottunk elég határozottan, és ezt két hiba után meg is büntette az ellenfél. Az ellenfél kapuja előtt éppen a határozottság hiányzott, hogy gólt szerezzünk, mert a lehetőségeink megvoltak. A második félidő már teljesen más volt, jó ritmusban játszottunk, időben rúgtuk a gólt is, és végig a levegőben lógott az egyenlítő találatunk is. A hazai kapus a két nagy bravúrjával őrizte az eredményt, és így sajnos nem sikerült legalább pontot hazahozni, pedig több volt a meccsben.

Monor–Szeged-Csanád GA II. 2–1 (2–0)

Labdarúgó NB III., Délkeleti csoport, 20. forduló. Monor, 200 néző. Vezette: Sipos Katalin (Sáfárik Patrik, Hegedűs-Baráth Noémi).

Monor: Bozsó – Majzik, Szabó B., Agóts, Farkas Á., Rácz M., Markó, Juhász Zs., Puskás N., Kocsis K., Horváth L. Vezetőedző: Halgas István.

Szeged-Csanád GA II.: Szalontai – Burai, Benyó, Berta M., Lestyán, Maronyai, Vladul, Dudás B., Nagy D., Gyuga, Pataki Z Vezetőedző: Bilics Igor.

Gólszerzők: Juhász Zs. (12.), Kocsis K. (26.), ill. Pataki Z. (70.).