A nagyszünet után robbantott az SZTE-Szedeák a Kaposvár elleni bajnokin: a feszes védekezés mellett Noah Locke egymás után beszórt három triplát, amivel megadta a lendületet a csapatának a folytatásra. Bár az első félidőben akadozott a szegediek játéka, a harmadik negyedtől abszolút kontrollálta a meccset a Szedeák, és hat elveszített bajnoki után aratott újra győzelmet, ezzel pedig továbbra is megvan az esélye a felsőházi rájátszásra, amelyben az első nyolc helyezett vesz majd részt az alapszakasz végeztével.

– Köszönöm a szép számú szegedi közönség biztatását, remélem, ezzel a győzelemmel még többen visszatérnek! A legfontosabb a győzelem volt ma. Az első félidőben nem játszottunk jól, de a harmadik negyedben védekezésben összeszedtük magunkat, és elkaptuk a fonalat, csapatszinten tudtunk nyerni, fontos volt, hogy ki tudjunk jönni a gödörből. Egész héten jól dolgoztak a fiúk, megvan a motivációjuk, hiszen még elérhetjük a play-offot. Tovább kell folytatnunk a munkát, remélem, ez a győzelem átszakítja azt a gátat, és nyerni tudjuk a következő meccseket is – összegzett a mérkőzést követően Simándi Árpád, az SZTE-Szedeák vezetőedzője.

Noah Locke a kaposvári, idegenbeli meccsen szerzett 38 pontját felülmúlta, hiszen ezen a mérkőzésen 41 pontig jutott, és oroszlánrészt vállalt a győzelemben – egymaga több triplát jegyzett, mint a teljes Kaposvár.

– Nagyszerű érzés végre nyerni! Az utóbbi hat meccsen ez nem sikerült, így nagyon boldog vagyok, hogy ma ez végre sikerült. Igyekeztünk koncentráltak maradni az elmúlt hetek után, úgy érzem, védekezésben sikerült ma előrelépnünk, ez volt az egyik kulcsmomentuma a győzelmünknek. Remélem, hasonlóan tudjuk folytatni, és tovább küzdünk a rájátszásért! – mondta a szegediek amerikai légiósa, aki bátyja korábbi csapattársa, a jelenleg a Kaposvárt erősítő Remy Abellel vívott különcsatát is megnyerte.

– Gratulálok a Szegednek, megérdemelten nyerték meg a meccset! Felforgatott kerettel játszottunk, két kulcsjátékosunk is hiányzott. Az első félidőt kontrolláltuk, de a második félidőt úgy kezdtük, ahogy nem lenne szabad. Fegyelmezetlenek voltunk, nem ütöttük be a taktikai faultokat, a Szeged pedig három gyors triplával ritmust fogott, sajnos utána nem tudtuk megállítani őket. Rengeteg olyan elkerülhető kosarat kaptunk, amire készültünk, egyértelműen védekezésben buktuk el a meccset, és a dobószázalékunk is nagyon gyenge volt, 22%-al tripláztunk – összegzett Szőke Balázs, a Kaposvár megbízott edzője, aki az eltiltott Dalibor Damjanovic-ot helyettesítette a mérkőzésen, a szlovén szakembert ugyanis kiállították a Budapesti Honvéd elleni mérkőzésen.

– Gratulálok a Szegednek a győzelemhez! Nem védekeztünk jól ma, sok könnyű kosarat, és tiszta dobóhelyzetet engedélyeztünk ellenfelünknek. Mi több dobóhelyzetet elrontottunk, készülünk a következő mérkőzésre – nyilatkozta Milos Koprivica, a Kaposvár játékosa.

A Szedeákra a folytatásban újabb hazai meccs vár, hiszen szombaton 18 órától a Paksot fogadja a következő fordulóban.