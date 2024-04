A szlovák sportolók mellett osztrák, lengyel és cseh úszó vettek részt az országos bajnokságon. Magyarországot több klub, a Budapesti Delfinek, a Törökbálinti Senior ÚC, a Hód-Triatlon és Öttusa SE, valamint a Szentesi Delfin ESC. A Kurca-parti egyesületet hatan képviselték a határon túl, akik összesen huszonöt darab érmet szereztek meg a kétnapos esemény során. Ezekből tizennyolc a legfényesebben csillogott, amelyek egyben azt is jelentették, hogy a szentesi szenior úszók szlovák bajnokok lettek.

Nincs új a Nap alatt, hiszen a legeredményesebb szentesi úszó Zsolnán is Pólyáné Téli Éva volt. hat aranyérmet zsebelt be, miután 200 mellen, 100 mellen, 50 pillén, 200 vegyesen, 50 mellen és 50 háton is elsőként csapott a célba korcsoportjában. Hozzá hasonlóan Palásti Katalin is hatszor ért célba elsőként, ő 200 háton, 200 mellen, 100 háton, 100 mellen, 50 háton és 50 mellen nem talált legyőzőre.

Horváth Roland négy arany- és egy-egy ezüst- és bronzéremmel térhetett haza, Erdőhátiné Bocskay Zsófia aranyból egyet, ezüstből hármat gyűjtött. Szlovák bajnok lett két számban Sebők Tamás, valamint Szabó László egy-egy ezüst- és bronzéremmel utazhatott haza.