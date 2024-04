– Bizton állíthatom, az országban mi rendelkezünk a legnívósabb teremmel és helyszínnel az Agórával való kapcsolatunknak köszönhetően, és nekünk van a legtöbb egységes pályánk is. Évi négy versenynapnak adunk otthont, ez ritkának számít, egy egyesülettől a kettő is nagyon szép teljesítmény, szeretnek is idejárni a csapatok, hiszen Szegeden rengeteg program várja őket, igyekszünk is úgy alakítani a meccseket, hogy a délután szabad maradjon. A meccseken senki nem ellenség, csak ellenfél, barátok vagyunk, közös vacsora, közös programok jellemzik a napot – mondta lapunknak a szegedi klub elnöke, Deme Gyula, aki hozzátette, várják a fiatalokat, akiknek gyakorlófelszerelést is biztosítanak a kezdetekkor.

Ami az ALC KSE Szeged eredményeit illeti, az élvonalban szereplő első csapat a második, az NB II.-es klub pedig a harmadik helyen áll. A négyfordulós első osztályban szeptemberben játszhatnak majd hazai környezetben a szegediek, míg az NB II.-es csapatbajnokságban, ahol egy hétvégén két-két fordulót rendeznek, szeptemberben, Budapesten folytatódnak a mérkőzések. Az első fordulóban a négy táblánál a világranglistán előkelőbb helyen álló játékosok találkoztak a hátrébb elhelyezkedőkkel, ősszel viszont az azonos erősségű ellenfelek játszanak majd egymással, még izgalmasabbá téve a folytatást.