Sokáig úgy tűnt, a negyedik (hazai) vereségét szenvedi el a Szeged-Csanád GA. Aztán a cseréknek (is) köszönhetően a 76. perctől fordult a kocka, és végük hátrányból nyert a Haladás a csapat.

– Ha egy félidő alatt 0–1-ről tudunk fordítani, az megmutatja egy csapat karakterét. A szünetben azt taglaltuk, hogy amikor itthon háromszor vereséget szenvedtünk, 0–1 után megkaptuk a második gólt is, és onnantól kezdve elúszott a találkozó, így arra figyeltünk elsősorban, hogy ez megint ne történjem meg. Megérdemelten nyertünk. Nem sokszor kellett kézzel a labdához érnem, talán ha kétszer, háromszor, inkább a lábammal kellett beavatkoznom, ám ez a modern futballnak az alapja, hogy a kapusok többet rúgják, mint fogják a labdát. Ezt én kifejezetten szeretem, és a társak is bátran passzolnak, ha bajban vannak. A motivációnkkal soha nem volt gond és soha nem is lesz a jövőben, azaz Győrbe is úgy megyünk, hogy nyerni szeretnénk – nyilatkozta a meccs után Molnár-Farkas Tamás.

A mezőny legjobbja Márkvárt Dávid volt, aki mindkét találatban szerepet vállalt: előbb egyenlített, majd a győztes gól előtt remek passzt adott.

– Minden győzelem nagyon sokat számít, jelen pillanatban éppen ez számít a legtöbbet. Hátrányba kerültünk, de a szünetben azt beszéltük meg, nem létezik, hogy még egyszer hazai pályán kikapjunk. Nem adtuk fel, és a második félidőre úgy jöttünk ki, hogy mindent feltettünk a sikerre. Nem éreztem azt, hogy bárki is elbizonytalanodott volna még a Haladás gólja után sem, bár az első félidőben inkább csak kerestük, de nem találtuk a helyeket a vendégek védelme mögött. Rendre nem jó megoldásokat választottunk, ám a szünetben megbeszéltük, hogy itt nem lehet más, csak a győzelem. Nyilván azért hajtok, hogy segítsem a csapatot minél több góllal vagy gólpasszal, jó játékkal. Semmit sem ért volna a találatom, ha nem nyerünk, így mindegy, ki szerzi a gól, csak győzzön a csapat. Most pihenünk, aztán keményen felkészülünk a Győr elleni rangadóra, és az a célunk is, hogy három ponttal térjünk haza. Nehéz lesz, de mi szeretjük a nehéz feladatokat. A feljutás nem csak ezen a meccsen múlhat, de az biztos, hogy nagyon fontos találkozó lesz mindkét együttes szempontjából – mondta a mérkőzés embere, a góllal és gólpasszal záró Márkvárt Dávid.