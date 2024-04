Az első lépést megtette az SZTE-Szedeák. Múlt szombaton ugyanis legyőzte a Kecskemétet, így megtartotta három győzelemnyi előnyét a jelenleg utolsó, kiesést jelentő helyen álló Kaposvár előtt a férfi kosárlabda NB I./A csoport playoutjában.

Ahhoz, hogy a szegedieknek ne kelljen izgulniuk majd a visszavágók során, kulcsfontosságú lehet az előttünk álló pár nap, hiszen előbb szerdán az Oroszlányt, majd szombaton a Kaposvárt fogadja a csapat az újszegedi sportcsarnokban, így a legfontosabb, a bennmaradás bebiztosítása karnyújtásnyi távolságra kerülhet a Szedeák számára.

Persze ha sikerül állandósítani a szombaton mutatott dobóformát, az sokat jelenthet a szerdai találkozón is. Több mint száz dobott ponttal hazai pályán aligha lehet kikapni, és egyúttal lényeges lehet majd a holnapi találkozón az is, hogy ne engedje ritmust fogni ellenfelét a Szedeák. A playout eddigi mindhárom mérkőzésén nehezen lendültek játékba Balogh Szilárdék, igaz, a Kecskemét ellen 7–20-as hátrányt követően aztán gyorsan fordítottak, és onnantól kontrollálták a mérkőzést. Természetesen kiemelkedő volt Noah Locke 44 pontos teljesítménye, de a végjátékban a Bongár Kristóf-Mucza Tamás kettős is sokat tett a sikerhez, ahogyan a dupla-duplázó (20 pont, 13 lepattanó) Ryan Woolridge is remekül játszott – több lábon állt a Szedeák, ez pedig szintén sokat jelenthet a szerdai összecsapáson is.

Abból a szempontból is fontos lehet a szerdai győzelem, hogy a negyedik fordulóban egy Kaposvár–Kecskemét mérkőzést rendeznek még, azaz a Szedeák mögött található két csapat egymás ellen játszik. Ha a Kecskemét nyerne, akkor hat fordulóval a vége előtt négy győzelemre távolodhatna a kieső helytől a szegedi csapat, ha viszont a Kaposvár nyerne, akkor a Kecskemétet is leszakíthatná magáról Simándi Árpád együttese – feltéve persze, ha sikerülne legyőzni az Oroszányt.

Az OSE bár jól kezdte a playoutot, a Kaposvár elleni győzelmét követően kikapott a Kecskeméttől és a Pakstól is, igaz, mindezzel együtt is vezeti az alsóház tabelláját. Az alapszakasz során egyébként mindkét mérkőzésen magabiztos hazai siker született, októberben 14 ponttal győzött a Szedeák az újszegedi sportcsarnokban, míg január végén Oroszlányban kilenc ponttal kaptak ki a szegediek.