– Amikor a Szolnok elleni szezonnyitó mérkőzés előtt beszélgettünk, úgy fogalmazott, bizakodó az idényt tekintve. Ilyen szereplésre számított?

– Mondhatom azt, hogy azt kaptam, amit vártam. Voltak viszont olyan pillanatok, amikor azzal is kiegyeztem volna, hogy bejutunk a legjobb nyolc közé. Ezt a célkitűzést már decemberre elértük, így nekünk nem kedvezett az idei lebonyolítás, motivációt kellett találni a tavaszra is. Szerencsére a hetedik hely megszerzésének plusz értékében mindenki hitt, ezért nagyon örülök, hogy küzdöttek érte és végül sikerült elérni, két meccsen legyőztük a Kaposvárt.

– Több olyan mérkőzést is játszottak a szezon során, amelyen előzetesen az erőviszonyok alapján nem önök voltak az esélyesek. Mi volt mégis a titok, hogy ott loholtak a címvédő Ferencváros nyakában, de megszorongatták a Honvédot, az OSC-t és a BVSC-t is?

– Az alapszakaszt a hat legerősebb csapattal kezdtük, akikkel a felsőházban is megmérkőztünk. Nagyon szépen összehasonlítható ezáltal, hogy nem csak eredményben, mutatott játékban is közelebb kerültünk hozzájuk. Tavasszal már nem arról szóltak ezek a mérkőzések sem, hamar nagy különbség alakul ki, hiszen a Honvéd ellen az utolsó húsz másodpercben még a döntetlenért is támadtunk, de a többiekkel szemben is kiélezett csatáink voltak. Jó úton járunk, de az a legnehezebb feladat, amikor már csak egy-két gólt kell eltüntetni, a nagy különbség ledolgozásában már jók vagyunk.

– Az első helyosztón néhány másodpercre voltak a bravúrtól a Honvéd vendégeként, míg a Kaposvár ellen úgy tűnt, egyértelműen jobb csapat a Szeged.

A 2023–2024-es idény 7. helyzettje a férfi vízilabda OB I.-ben: a Zue.hu Szegedi VE.

Fotó: Török János

– Érdekes meccset játszottunk a Honvéd ellen, mert a negyedik negyed derekán egyenlítettünk, de húsz másodperccel a vége előtt kaptak egy emberelőnyt, amit kivédekeztünk, de a kipattanó labdát Ekler Zsombor bevágta. Peches szituáció volt, de hiszek abban, hogy annak van szerencséje, aki tesz érte. Akkor úgy nézett ki, még dolgoznunk kell, Kaposváron viszont kaptunk ebből vissza, hiszen Sánta Dani egy másodperccel a dudaszó előtte lőtte meg a győztes gólt. Voltak tehát érdekességek, amikből mindannyian tanulhatunk, bízom benne, hogy jövőre még közelebb kerülünk az elithez.

– Melyik volt a szezon legszebb pillanata?

– Több is volt belőlük, a legszebb viszont az, hogy győztünk Kaposváron, mert ez az utóbbi években nem nem igazán sikerült. Nagy lökést adott a hazai meccsre, hogy elvettük a pályaelőnyüket. Jó volt látni, hogy küzdöttek a srácok a hetedik helyért, erőt merítettek abból, hogy nem az alsóházban kell játszani. Megjegyzem, idén ott is nagy csatákat láthattunk óriási érzelmekkel fűszerezve. Nagyon jó, hogy a fiatalok nem engedték el a helyosztókat. Azért kell küzdeni, amit éppen meg lehet nyerni. Nyáron nyolc távozónk és négy érkezőnk volt, közülük is hárman fiatalok. Sokan féltettek bennünket, hogy tavaly lecsúsztunk a felsőházról és most még nehezebb dolgunk lesz, ehhez képest egy huszáros hajrával, sorozatban hét megnyert mérkőzéssel bejutottunk a legjobb nyolc közé.

– Mennyire tervezte már meg a csapat nyári felkészülését?

– Az biztos, hogy jövő péntekig edzünk, azután hosszabb szünetre vonulunk. A június valószínűleg a pihenésről szól, júliusban pedig megkezdjük a felkészülést. Pontos időpont még nincs, ez attól függ, mikor indulnak pontosan a tétmérkőzések számunkra az olimpiát követően.