C1 500 m: 1. Kiss Ágnes, 2. Nagy Bianka.

A sorrend nem csak azért érdekes, mert a szegedi világkupán két magyar állhatott fel a dobogó első két helyére, hanem mert a két versenyző klubtárs is az MVM Szegedi VE-ben. Kiss Ágnes előbb a mix C1 500 méteres távon Molnár Csanáddal lett harmadik, majd ezután következett a C1 500 méter döntője.

– Próbáltam már a legelején egy jó pozíciót elérni, és a táv első fele nagyon jól is sikerült. Utána már egy picit billegtem, azaz látszódik, érződik, hogy ezen a részen van még mit csiszolni. Az eredmények alapján úgy tűnik, jól sikerült a felkészülés, jólesik, hogy a vízen érkezett a megerősítés, és jól esnek a pozitív élmények is. Nagyon szeretek a Maty-éren versenyezni, hiszen erőt ad a közönség szurkolása, a szeretteim közelsége, ráadásul a felnőttek között sikerült nyerni egy nemzetközi viadalt – nyilatkozta Kiss Ágnes a magyar szövetségnek.

– Nagyon régen, több mint öt évvel ezelőtt indultam el legutóbb ebben a számban, akkor is egy világkupán, azaz elég régen teszteltem a felkészültségemet C1 500 méteren. Akkor harmadik lettem, Lakatos Zsanett előzött meg egy helyezéssel, és most is két magyar egység állhatott fel a dobogóra. Ennek örülök, ahogy a saját teljesítményemnek is, hiszen régen indultam egyest, és nem is nagyon volt időm erre felkészülni. Amit tudtam, azt kihoztam magamból. Előzetesen nem sokat gondolkodtam azon, milyen eredménnyel is lennék elégedett, inkább elengedtem az egészet. Csak azzal foglalkoztam, hogy ha kijövök a Maty-érre, akkor tegyem a dolgomat, nagyjából azzal sem törődtem, hogy kik lesznek az ellenfelek, de azért Ágira nyilván számítottam. Próbáltam magamról levenni a stresszt, és ez be is jött. Az elmúlt hónapok viszontagságai után jólesik, hogy sikerélménnyel megyek haza, és kezdem el újra, vagy inkább folytatom a felkészülést – mondta Nagy Bianka szintén a szövetség hivatalos médiafelületén.

A két versenyző nem sokat lazíthat, pihenhet, hiszen nyakunkon az Európa-bajnokság június 12. és 15. között, amelynek szintén a szegedi Maty-ér lesz a házigazdája, előtte pedig a lengyelországi Poznanban lesz egy világkupa, amelyre a válogatott utazó kerete még nincs kijelölve.