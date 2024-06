Korábban kétszer is megnyerte, egyszer pedig ezüstérmes lett az Xman Romania elnevezésű, nemzetközi ironman versenyt Szilágyi Péter. A szegedi triatlonos a szervezők meghívására ismét részt vett a 3,86 km úszásból, 180,25 km kerékpározásból, és egy maratoni futásból álló viadalon.

Az úszást követően első helyről ülhetett fel a kerékpárra a szegedi sportoló, itt viszont horvát riválisa megelőzte. A futás során ugyan faragott hátrányán, de végül második helyen ért célba Szilágyi Péter.

– Nagyobb holtpontok nélkül hoztam le a versenyt, kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtottam. Az úszás során tudtam tartalékolni, Tíz körös volt a bringázás, ezt két fordító is lassította, és a hirtelen beütött meleg is megnehezítette a dolgunkat. A futás is szintn több körben zajlott, a belváros hangulat szempontjából kiváló, de mégis betonrengetegben kellett futnuk, így nagyon kellett figyelni a frissítésre, nem tudtam nagyobb megindulást véghezvinni. Két gyermek mellett egyre nehezebb élsportolni, összetettek a napjaim, kevesebb a pihenő és az edzésidő is csökkent. Ennek tükrében abszolút elégedett vagyok az eredménnyel. Szerettem volna dobogón végezni, titkon reméltem, hogy sikerül megnyernem a versenyt, de ez most a másoik helyre volt elég , nagyon komoly iramot diktált a győztes – összegzett Szilágyi Péter.

Ami pedig a folytatást illeti, egy rövid pihenőt követően jön majd az olimpiai távú országos bajnokság, a tatai Old Lake Man verseny, majd Nagyatádon rendezik a hosszútávú ob-t, és elképzelhető, hogy Szilágyi Péter a swin&run világbajnokságon is rajthoz áll.