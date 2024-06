A két válogató alapján 1:1-re állt a fiatal és a rutinos egység csatája a szolnoki és a szegedi eseményeket követően, így szétlövésre volt szükség férfi K2 500 méteren.

A szegedi Nádas Bence és az UTE-s Tótka Sándor duója meglepetésre Szolnokon kikapott a Kurucz Levente (Nagykanizsa), Opavszky Márk (MTK) párostól, ráadásul a szegedi világkupán és a fiatalabbak végeztek jobb helyen.

A második válogatón aztán ha csak 54 ezredmásodperccel is, de sikerült a visszavágás, majd következhetett a szétlövés. Ebben megint nagyon szoros csata alakult ki a két egység között, végül Nádasék kicsivel biztosabban, de így is csak 35 századdal verték meg Kuruczékat, így az Európa-bajnokságon és az olimpián is övék a szám.

– Mélyről jöttünk, a versenyek osztották nekünk a pofonokat a válogatóval, majd a világkupával, úgyhogy mentálisan össze kellett kapnunk magunkat. A szerdai siker óriási önbizalmat adott és most felszabadultan szálltunk vízre, tudtuk élvezni a pályát – mondta az MTI-nek Nádas, kiemelve, hogy ezúttal nem volt szembeszél, így sokkal jobb pályát tudtak menni, mint szerdán.

Ha az első szétlövésre azt mondtuk, nagyon szoros volt, akkor a másodikra azt kell megjegyeznünk, hogy nagyon sima.

A női C2 500 méteren rendezett selejtezőn az első válogató győztese, Bragato Giada (Tiszaújváros) és Benkucs Kira (Merkapt), valamint a második válogatón első MVM Szegedi VE-páros, Nagy Bianka és Kiss Ágnes feszült egymásnak.

A Tisza-parti duó nem sok kétséget hagyott affelől, melyik egység is érhet be hamarabb a célba, hiszen az 500 méter végén több mint három másodperccel jobb időt mutatott az óra, mint az ellenfélnek.

– Hihetetlen ez az egész. Mindketten nagyon mélyről indultunk és most két nap alatt nagyon felgyorsultak az események. Még fel sem fogtuk igazán. Küzdős volt nagyon – nyilatkozott Nagy Bianka.

Ezzel Nagy és Kiss is bekerült a jövő heti Európa-bajnoki, valamint a párizsi olimpián induló magyar válogatott keretbe, ahogy Nádas Bence is, aki korábban megnyerte a szétlövést Tótka Sándorral K2 500 méteren.