Katonákká válhatnak a nyári szünetben: 4 turnusban rendeznek honvédelmi tábort Vásárhelyen

– Ez a tábor nagy kaland, kihívás és mindenkinek szól, akit érdekel a katonaélet. Fizikálisan nehéz, ezért a terhelés szempontjából folyamatosan figyeljük a fiatalokat, mert azt szeretnénk, hogy teljesíthető legyen – mondta az MH 5. Bocskai István Lövészdandár vásárhelyi helyőrségének őrnagya, Hazadi János.Immár negyedik alkalommal szerveznek július elejétől augusztus közepéig honvédelmi táborokat. Egy nyáron négy, egyenként 5 napos turnusban a 12–15 és a 15–18 éves korosztályt fogadják. A vásárhelyi az ország egyik legnépszerűbb ilyen tábora – idén 24 óra alatt betelt minden hely az internetes regisztráción. Csak a szentesi búvártábor a kedveltebb, ott kevesebb mint 4 óra alatt fogytak el a helyek.Hazadi János elmondta: vannak visszatérők és akadnak vándorok is, utóbbiak egy nyáron több helyre is elmennek, komolyan készülnek az egyenruhás életre.Megtudtuk, a tábor első napja az ismerkedéssel telt, utána jöttek sorban a programok, feladatok: tájékozódás, terepismeret, éjszakai riadó, túlélési fogások elsajátítása, elsősegélynyújtás, légpuskás lövészet és akadálypálya. Tegnap ottjártunkkor a délutáni paintballcsatára készülve a két csoport álcafestést készített, csapdákat, fedezékeket alakítottak ki a terep adottságaihoz alkalmazkodva. A mai zárónapon is versenyeznek a fiatalok, szellemi, akadálypálya, lövészet és alaki bemutató vár rájuk. Végül díjazzák a legjobb lányt és fiút, a legjobb lövőt, a legbajtársiasabb és a legkitartóbb növendéket, utóbbi húzhatja majd le jutalomból a táborzászlót.– Fontos, hogy megtanítsuk őket egy rajban, közösségben együttműködni, éppen ezért megismerkednek az alapvető biztonsági rendszabályokkal, tűzvédelemmel és a rendfokozatokkal – emelte ki az őrnagy. A táborba egyébként Vásárhelyről és környékéről, Szegedről, Budapestről, Bajáról, a határokon túlról Romániából, Németországból és a Vajdaságból is jelentkeztek diákok.– Azért jöttem a táborba, mert a jövőmet ebben a világban képzelem el, a későbbiekben honvédelemmel szeretnék foglalkozni, ezért a Budapesti Közszolgálati Egyetemre jelentkezek. Kíváncsi voltam a laktanyára, arra, hogy miként élnek ott a katonák – árulta el a 17 éves vásárhelyi Gulyás Róbert.A 16 éves algyői Bura Alexandra elmondta, most is rendészetet tanul, és az a terve, hogy ezen a területen tanul tovább, és helyezkedik majd el. Kis derültséget keltve a legnagyobb kihívásnak Robi a hajnali 6 órás kelést nevezte, mert nincs hozzászokva.– A többi akadályt már könnyebben vesszük – tette hozzá. Ezzel a 15 éves mindszenti Németh Bence és a vele egyidős vásárhelyi Bányik Balázs is egyetértett. Megemlítették maradandó élményként a légpuskalövészetet, a menetelést és a harci járművek, például a BTR–80-as megismerését.Mind a négyen azt mondták: hatalmas élmény a tábor, baráti kapcsolatok alakultak ki, jó a csapatépítés. És ez az életre is jó lecke, hasznos útravaló.