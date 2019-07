Már nincs szúnyoginvázió Mindszenten

Tizennégy szúnyog­gyérítés volt idén Mindszenten. Ennyi egy nyáron még soha, igaz, ennyi vérszívó sem volt még a településen, mint most.– Még soha nem éltünk meg ekkora inváziót. Mindig voltak szúnyogok, de ennyi még soha – mondta Zsótér Károly polgármester.Mint lapunk is megírta, az áradás és a nagy meleg kedvezett a szúnyogok elszaporodásának. Egy hónapja egyik napról a másikra keltek ki a szúnyogok, és az áradás miatt keletkező vi­­zes területeken iszonyatos mértékben elszaporodtak. A mindszentiek szúnyogriasztó nélkül szinte ki sem mertek lépni az otthonukból, sőt még az állataikat is befújták.

– A költségvetésben mindig van elkülönített keretünk a rendkívüli dolgokra. Ez most szú­­nyogirtásra ment el, már majdnem elértük az 5 millió fo­­rintot – tudtuk meg a polgármestertől.– Az invázió alatt volt olyan hét, hogy 3 gyérítés is volt városunkban, két földi és egy légi. Előfordult, hogy egy napon eb­­ből is, abból is egy. Az államilag végzettekkel együtt összesen 14 szúnyoggyérítés történt eddig településünkön. Önkormányzatunk fix megállapodást kötött a gyérítést végző céggel, hogy minden hétvége előtt, időjárástól függően, kérünk egy légi irtást, egészen addig, ameddig erre szükség lesz. Örömmel tapasztaltuk, hogy azok a tócsák, amelyek a Tisza áradása miatt az ártérben keletkeztek, felszáradtak, nem nyújtanak táptalajt a lárvák szaporodásához. Már csak a szokásos mennyiségben vannak szúnyogjaink – magyarázta.