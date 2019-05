Tizenhétféle nyári tábor Vásárhelyen

Tizenhétfélét kínál az intézmény a gyerekeknek, óvodástól 8. osztályos korig és családjaiknak, lesz közte kalóz-, mese, sport- és színjátszótábor.



A lányokat biztosan érdekli majd a pompon, cher és mazsorett-tábor, ahol szer- és tánctechnikákat tanulhatnak, rövid koreográfiákat sajátíthatnak el a résztvevők.



A „kalózokra" kincskeresés, térképvadászat, térképkészítés és bátorságpróbák várnak. Az agyagműves tábor kötődik Vásárhelyhez, hiszen a városnak mindig híres volt, és most is az, a fazekassága – Fintáné Piti Julianna és Finta Sámuel tartja. Vezetésükkel a korongozással és a festékkel való díszítéssel is megismerkedhetnek a gyerkőcök. A kalandtáborban kerékpáros túrák, ügyességi játékok, akadályversenyek, számháború, strandolás és horgászat (saját készítésű bottal) szerepel a kínálatban. A Sherlock Holmes és barátai tábor hagyományos, akárcsak az élmény és egészség elnevezésű, Mártélyon pedig július 8-ától 14-éig bentlakásos tábor várja a tanulókat. Akik szeretik az állatokat, a környezetet, azok tematikus lehetőségek közül választhatnak. A színjátszást is gyakorolhatják, akik tehetséget éreznek magukban, kíváncsiak erre a pályára, hivatásra – és a zárónap délutánján saját színházi előadásukkal kedveskednek szüleiknek.



A naponta átlagban 8-tól 16 óráig tartó táborokról bővebb információ, például az árakról, befizetési határ-

időkről és turnusokról, a BFMK-ban kérhető.