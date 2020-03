Több centi hó is eshet a megyében

Meteorológust kérdeztünk, mire számíthatunk a következő napokban. Kiderült: elsősorban a déli határvidéken alakulhat ki hótakaró a megyében.

Az időjárás-előrejelzés, a hőmérő és saját hőérzetünk is azt mutatja: szokatlanul hideg idővel kezdődött a hét. Hétfőre szinte mindenütt havazást prognosztizálnak a Dél-Alföldre, kedden is lehet még hó a csapadék. Megírtuk: a gyümölcstermesztők is aggódnak az éjszakai fagyok miatt. Tóth Tamást, az MTVA és az OMSZ meteorológusát kérdeztük: mire számíthatunk?

Kiderült, hogy az előrejelzés szerint nem lesz tartós a tél a tavaszban. – Szerdáig egészen biztosan marad a télies időjárás, csütörtöktől azonban megint drasztikus átalakulás várható. Először az ország keleti felébe robban majd be a tavasz, és a jó idő a következő hét elejéig biztosan kitart majd – foglalta össze a meteorológus: Hétfőn az Alföld közepén is kiterjedt havazás kezdődött, ami fokozatosan dél felé húzódik, és Csongrád megyét is eléri – Szegeden és környékén már délelőtt volt hózápor. A prognózis szerint csapadék szempontjából hóra van a legnagyobb esély hétfőn és kedden – de azért olyan hótakaróra, mint a 2013-as év tavaszán, nem kell számítani.

– A csapadék hűtő hatása miatt a hőmérséklet is nulla fok közelébe csökken – de napközben kevéssel nulla felett várhatjuk, ami olvadást jelent. Leginkább éjszaka és hajnalban számíthatunk nulla fok alatti hőmérsékletre, éppen emiatt ekkor alakulhat ki leginkább vékony hóréteg az Alföldön, a Dél-Alföldön elsősorban a déli határvidéken és Bács-Kiskun megyében. A Mecsekben viszont vastagabb hóréteg képződhet – tudtuk meg Tóth Tamástól.

2013-ban éppen a nemzeti ünnepen esett le annyi hó, hogy az ünnepségek is elmaradtak megyeszerte. A meteorológus elmondta: abban az évben először március 15-én hullott nagyobb mennyiségű hó egy hidegbetöréssel, ami napok alatt elolvadt, de utánpótlást kapott. Tóth Tamás még március 27-én is 17 centiméteres hótakarót mért Szegeden.