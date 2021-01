Ingatlanhirdetések: keresési hullám januárban

Mikor érdemes eladásra meghirdetnem az ingatlanom? – teszi fel a kérdést egyre több olvasó. Az Ingatlanbazar. hu portáltól megkaptuk a választ: most.

Az ingatlanpiac januártól mozgásba lendül – ezzel indokolják a halogatási taktika feladását az Ingatlanbazár internetes portálnál. Írtunk róla: kedvezményes áfával élénkül meg az új építésű lakások piaca. Ez legutóbb árcsökkentő hatással volt a használt ingatlanokra, de jövőre ez is másképp lehet. A minimum 6 millió forintos beruházásból maximum 3 millió forintos visszatéríthető állami lakásfelújítási támogatás alighanem a használt ingatlanok adásvételét is felélénkíti.

KERESLET, KÍNÁLAT: NŐNI FOG

A használt lakásoknál évek óta várható valamilyen kormányzati segítség. Sok az elhalasztott felújítás, sok ingatlan tulajdonosai épp az új építésű programok miatt vártak ki a felújítással is és az eladással is, véli az Ingatlanbazár. Az új építésű ingatlanok sokszor megfizethetetlennek bizonyultak, az alacsony áfatartalom miatt mégis keresettek voltak. Ennek az lett a következménye, hogy az ingatlanirodák szenvedve állították össze a használt eladási portfóliójukat, csökkent a használtingatlan-kínálat, a befektetésiingatlan-felújítások pedig inkább az albérleti piacra vándoroltak. E helyzetnek 2021. január elsejével úgy tűnik, vége. Megéri majd lakást eladni és venni is. Eladói oldalról a korábban eladásra szánt ingatlanok tízezreit újíthatják fel, főleg városi környezetben, ahol ez jobban emeli az ingatlan értékét. Vevői oldalról is a keresésbővülés várható. Ez az oka annak, hogy az Ingatlanbazár a magánszemélyeket most hirdetésfeladásra buzdítja.most hirdetésfeladásra buzdítja.

MOST KELL MEGHIRDETNI

A portálon hagyományosan a január és a február a leglátogatottabb hónapok, az ingatlanvásárlók ilyenkor kezdenek el tömegesen keresni. Egy januári nap keresési forgalma akár a duplája is lehet egy nyári napi forgalomnak, jó tehát ott lenni a hirdetéssel, amikor a legtöbben, és a legkomolyabb vásárlók keresnek. Az Ingatlanbazárnál elmondták: van ingyenes hirdetés a portálon, ehhez azonban csak egy alaprajz tölthető fel, és nem kerül kiemelt helyre. Azért érdemes barátságos árú ingatlanbazáros magánszemélycsomagok közül válogatni, mert így 15 fotó feladásához is hozzájutunk, a látogatók pedig a fotók alapján alkotják első benyomásaikat. Az Ingatlanbazár a hirdetések előresorolását is adja a csomag részeként. A fotók fontosságát talán nem is kell külön említeni. Gondoljuk magunkat a kereső vásárló helyzetébe, akinek ingatlanok százait kell végigbogarásznia – fáradtságos munka. A portálnál azt tanácsolják, ha sikeresek akarunk lenni, készítsünk igényes képeket. Ne gyarapítsuk a portál híres, közeli vécécsészefelvétel- gyűjteményét! Az ilyen képeket a látogatók rutinosan elkerülik már.

SZÍNEZZÜK BE, OSSZUK MEG!

Magánhirdetést az Ingatlanbazárra fel lehet adni online bankkártyás fizetéssel az OTP biztonságos rendszerén keresztül (figyeljünk arra is, hogy az OTP fizetési rendszerében januártól többlépcsős biztonsági fizetés van), amely után a magán hirdetési szolgáltatások azonnal igénybe vehetők. Jó ötlet ilyenkor nemcsak feladni, hanem a közösségi médiában, főleg a Facebookon meg is osztani az eladásra kínált ingatlanunk képeit, hiszen ez is növeli az esélyét, hogy jó üzletet köthetünk. A felújítási kedvezménnyel élő tulajdonosoknak is érdemes tesztelni az eladási piacot. Ez azt jelenti, hogy a felújítandó ingatlant meg lehet úgy is hirdetni, hogy a vételi árajánlatokra vagyunk kíváncsiak: ehhez lehet igazítani aztán a felújítással elérhető többletértéket. A magánhirdetések csomagjaihoz (1 és 3 havi megjelenést kínálnak az Ingatlanbazáron) vásárolhatunk kiegészítőszolgáltatásokat is: a portál színkiemelése például a hirdető ingatlanirodák kedvence, hiszen a hirdetés színes kerettel jelenik meg, amely jobban vonzza a tekintetet. Ha „sürgős”, vagy „áresés” címkét is veszünk a hirdetésre, még figyelemfelkeltőbbé tehetjük azt. Érdemes tehát már most feladni a hirdetéseket az Ingatlanbazáron, hogy teljes egészében kihasználjuk a januárban érkező kereséshullámot!

