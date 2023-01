A takony időt arra az időjárásra szokták mondani, ami a 2022/23-as telet eddig uralta. Szegeden egyetlen napig sem volt még hótakaró. A napi időjárás-jelentésben az orvosmeteorológiánál a leggyakrabban olvasott mondat az volt, hogy az időjárás kedvez a felső légúti megbetegedések terjedésének, és ezt valószínűleg a gyermekorvosok is tudnák igazolni. Plusz pár fokokkal telnek a napok, ami ahhoz sok, hogy hó vagy legalább jég legyen, ami miatt értelme van a télnek, ahhoz meg kevés, hogy az ember élvezze a sárban dagonyázást. Én már mondogatom pár éve, hogy meg kellene tanulnunk sárembert építeni hóember helyett, de ezt is nehéz abszolválni, amikor az embert pár hetente elkapja valami vírus. Még éjszakánként is ritkán fagy. Olyan fűszernövényekről tudok még friss hajtásokat szedni a kertben, amik máskor ilyenkor már rég elfagytak volna – eddig soha nem telelt át majorannám, most még azt raktam a hétvégi chilis babhoz.

Tavaly még maszkot hordtak a gyerekek, ez is lassíthatta, hogy terjedjenek ezek a nyavalyák. Idén viszont a kisebbik lányom is gyakran beteg, aki korábban szinte soha nem kapott el orrfújós-torokfájós vírusokat. Már szombaton látszott, hogy ez megint nem a mi hétvégénk lesz, mert én is úgy köhögök, mintha meg akarnék fulladni, és a kisebbik gyerek is elkapott valamit megint. Mondanám, hogy a klímaváltozás mondjon le: mert igen, arra is számíthatunk, ha az idő melegszik, hogy egyre több lesz az olyan periódus, amikor mindenki orrot fúj. Ez viszont sajnos nem kívánságműsor, pedig csak a kártevőknek tetszik – nem fagynak meg –, meg a vírusoknak. Arról nem is beszélve, mennyire demotiváló, és nem csak a gyerekeknek, amikor egész nap szakad a hó, de nem marad meg belőle egyetlen centi sem.