Eső után köpönyeg – így a mondás, amely azt a helyzetet jelöli, amikor az ember utólag okos. Így vagyunk az olyan jelenségekkel, mint például a globális klímaváltozás. Magyarország kicsi, így vajmi keveset tehetünk egy egész földgolyót érintő tendenciával szemben – alkalmazkodni az új körülményekhez azonban lehetne.



Például ahhoz, hogy megváltozott az időjárás. A nyár már nem olyan kellemes, mint régen volt. Szeszélyesebb: jobbára trópusi hőségből, illetve az azt váltó monszunszerű esőzésekből áll. Nem arra gondolok, hogy a rekkenő hőségben is vigyünk magunkkal esernyőt, hanem hogy otthonainkat készítsük fel szigeteléssel a viszontagságokra, utcáinkat, termőföldjeinket pedig védjük a vizet gyorsan elvezető csatornákkal. A már meglévők a mostani terhelést kevéssé bírják, és ha leszakad az ég, az történik, amit Makón láthattunk tegnap: hogy az alacsonyan fekvő honvédi házak szobáiból vödörrel kell merni a vizet, az utcán meg féltérdig gázolva lehet csak haladni.



Van egy olyan szólás is, amely szerint okos ember a más kárán tanul. Jó kérdés, hogy lehetett-e volna enyhíteni a vasárnapi zuhé következményeit a Maros-parti városban nagyobb kapacitású csatornákkal. Egy biztos: a megelőző aszályos évek alatt ezen a kérdésen valószínűleg nem sokan gondolkoztak sem itt, sem másutt. Fogadni mernék, hogy bőven van még olyan település a megyében, amit egy nagy esőzés váratlanul érne, és abban is biztos vagyok, hogy mindenütt vannak mélyebben fekvő utcák. Ha másra nem is, a mostani makói ítéletidő arra mindenképp jó, hogy figyelmeztesse azokat, akik eddig a hasonló katasztrófát megúszták.