Karácsonyunk

Karácsony. A szeretet és Jézus Krisztus születésének ünnepe a keresztény világban. Ezt ebben a kultúrkörben mindenki tudja, állandósult szókapcsolattá vált. Szinte oda sem figyelünk, mikor kimondjuk, olykor már az az érzésem: tartalom nélkül, megszokásból, papagájként ismételgetjük.



A karácsony sokaknak nem igazi ünnep. Nem válik azzá. Vagy nagyon nehéz, szinte krisztusi kálvária, amelyet legalább Jézus szülinapján tűrni kellene. De olykor bizony erre sem vagyunk képesek. És ha nincs béke a szívünkben, képtelenek vagyunk szeretni. Megszokhatták, hogy időről időre személyes, családi dolgokkal, érzésekkel traktálom önöket – most bejgli helyett. Édesapám fekvőbeteg, hónapok óta. Éjszaka is rendszeresen felkelt: kér egy cigarettát, a Ventolin nevű inhaláló gyógyszert, hogy oltsam le vagy gyújtsam fel a lámpát, cseréljem ki a pelenkát, és még sorolhatnám. Mi tagadás, sokszor ingerülten reagálok, kiabálok vele – így leírva látni borzalmas – zsörtölődök, hibáztatom. Bocsánatot kérek.



És mondom a magamét: hagyjon pihenni, aludni, így nem bírom sokáig, és hasonlók. Nem marad adós a válasszal, úgy is fogalmazhatnék, szerencsére. A karácsony sem telt másképp: néha békés, néha boldog, néha áldott és néha áldatlan. Veszekedős. De hiszem, a magunk módján mindketten igyekeztünk szeretni. Ünnepelni. Finom töltött káposztát ettünk – ajándékként, kolléganőmtől, Erikától –, illetve bejglit, hókiflit, húslevest. Míg aludt, kettőnk nevében feldíszítettem a kis műfenyőt, elhelyezve rajta a régi, elmaradhatatlan családi díszeket is. Voltak jelképes ajándékok (biztos nem meglepő, 3 éve elhunyt édesanyámnak is, mert továbbra is családtag), tetszettek neki az új fényfüzérek.



Mindketten mindennap tapasztaljuk: szeretni kínzó és nehéz. De muszáj. Egymás érzéseit, ha hibásnak, rossznak is találjuk – mint sok fa alatti tárgyat, meglepetést –, nem válthatjuk vissza, nem cserélhetjük másikra. Adjuk, kapjuk, fogadjuk. Ahogy tudjuk. És karácsonykor éppen a szeretet (lenne...) a legnagyobb ajándék. És az soha nem lehet bóvli.