– mondta el közmeghallgatáson Csongrád polgármestere, Bedő Tamás. Hozzátette, egyre többen kérik a tesztelést is, ezért úgy döntöttek, hogy várhatóan holnaptól mintavételi pont kezdi meg működését a Bercsényi utca 24. szám alatt, amelyet az Országos Mentőszolgálat biztosít. Közben a központi oltópontokon kívül – ahova nem kell regisztráció – fel lehet venni a védőoltást Csongrádon a Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményben is, ahova azonban be kell jelentkezni. Bedő Tamás szerint erre azért van szükség, mert össze kell várniuk annyi embert, amennyit be lehet oltani egy ampullányi oltóanyagból.