A rabszállító a SZIN-en is rémisztő – Fotók

Hivatalosan is elkezdődött szerdán a Szegedi Ifjúsági Napok. A lehetőséget kihasználta a Szegedi Fegyház és Börtön is: egy rabszállító busszal, és egy komplett zárkával lepték meg a fesztiválozókat. Kinyitott a Civil falu is.

Ezt ne hagyja ki! Gyurcsányék keményen támadják a főpolgármestert Még csak szállingóztak a fesztiválozók szerda délután a Szegedi Ifjúsági Napokon. A szervezők azt közölték, hogy most a Tisza élővilágának megóvására és az élővíz védelmére hívja fel a figyelmet a fesztivál. A hagyományosan környezettudatos rendezvény területén egy ezer négyzetméteres „horgásztavat” alakítottak ki, ahol szakemberek segítségével pecázhatnak a fesztiválozók, miközben az élővilág védelméről kapnak információkat. És aki kifogja a megjelölt aranyhalat, akár 1 millió forintot is nyerhet. Milliót ér az aranyhal A legtöbb halat kifogók közt is sorsolnak díjakat: az első egy iPhone 12 Pro telefont nyer, a második dupla bérletet a 2022-es SZIN-re, míg a harmadik egy SZIN-Dorko ajándékcsomagot kap. A versenyen szakértő segítők folyamatosan részt vesznek és a halak biztonsága érdekében a kifogott halakkal kizárólag ők – a halvédelmi szabályokat betartva – foglalkoznak, illetve engedik vissza a tóba. A rendezvényen délután már látogatható volt a Civil falu is, amit Kovács Tamás, Szeged gazdasági alpolgármestere és Jávorszky Iván, civilügyi főreferens nyitott meg. Fontosak a civilek Mindketten arról beszéltek, hogy mennyire fontosak a civil szervezetek. Kovács Tamás szerint legalább húsz civil szervezet van az idei fesztiválon, amelyek egész évben hasznos feladatot végeznek. Jávorszky Iván pedig bejelentette, hogy kiadnak egy civil hírlevelet, amit azok kaphatnak meg, akik regisztráltak rá. Akinek pedig nem sikerült kifogni azt aranyhalat, és mindent megtudott a civilekről, nagyszerű programot kínált a Szegedi Fegyház és Börtön, azaz a Csillag. A fegyintézet egy új rabszállító buszt és egy komplett zárkát is kivitt a fesztiválra, és ezeket bárki kipróbálhatta. Azok a bátor fesztiválozók, akik ezt megtették, egyöntetűen állították, hogy mostantól megpróbálnak becsületesen élni, mert ez a pár perc is szörnyű élmény volt bezárva. A Csillag munkatársai azonban nem csak szórakoztattak, hanem a fegyőr szakmával is megismertették az érdeklődőket, nem titkoltan azzal a céllal, hogy új munkatársakat toborozzanak. A jó börtönőr pszichésen is felkészült Borsi János ezredes elmondta, hogy egy jó börtönőrnek a jó erőnléten felül pszichésen is készen kell állnia a feladatra. A jelentkezőknek komoly, de teljesíthető teszteket kell teljesíteniük, mielőtt munkába állhatnak. Dosszié Szegedi hírek Megütöttek egy várakozó embert a Mars téren ÚtON: Aki autóba ül Szegeden, annak nagyon sok türelemre lesz szüksége A Szedeákra nem hétköznapi túra vár majd a FIBA Europe Cup selejtezőjén– Galéria További cikkek a dossziéban