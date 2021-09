Fokozódik a migrációs nyomás a határmenti településeken

A határmenti települések vezetői hasonló tendenciát vélnek felfedezni, mint ami a 2015-ös migrációs csúcsot megelőzte. Az illegális bevándorlók száma az utóbbi időszakban ugrásszerűen megnőtt, már belterületeken is jelen vannak és egyre több településen megjelennek. Csütörtökön közbiztonsági fórumot tartottak a témában, melynek tapasztalatait elküldik a rendőri és politikai vezetőknek.

Ezt ne hagyja ki! Csaknem 25 milliót keresett Karácsony jogtalanul

A Homokhátság területét és lakosságát érintő illegális határátlépések száma az utóbbi hetekben egyre növekszik. A témáról a Mórahalmi járás településeinek vezetői, polgárőrei és rendészei csütörtökön egyeztető ülést tartottak. A közbiztonsági fórumon elhangzottakról Nógrádi Zoltán, Mórahalom polgármestere tartott az esemény után sajtótájékoztatót.

Mint fogalmazott, a migrációs nyomás lényeges változásokon megy most keresztül: hasonló tendencia figyelhető meg, mint a 2015-ös csúcs előtti időszakban.

– A térséget és az országot is kihívások elé állította a hat évvel ezelőtti helyzet, amelynek felfutása azonban már 2013-ban elkezdődött. A határmenti települések polgármesterei már akkor jelezték az illegális határátlépők számának növekedését, egy évvel később pedig már a lakosságtól is jelentős számú bejelentés érkezett. Most azt látjuk, hogy ugyanez a tendencia figyelhető meg – fogalmazott Nógrádi Zoltán. Mindezt adatokkal is alátámasztotta: míg az elmúlt években összesen 1100 migránst tartóztattak fel a hatóságok, idén csak szeptemberig már 3600 fővel szemben intézkedtek. Ebből pedig több száz eset az utóbbi hónapokban történt.

– Szélesedik a területileg érintett települések száma is – folytatta Nógrádi.

– Míg korábban elsősorban Röszkén, Mórahalmon és Ásotthalmon akadt dolguk a hatóságoknak, az itt megerősített szolgálat miatt az illegális bevándorlók máshol próbálkoznak. Így a probléma már Pusztamérgest, Öttömöst, Ruzsát és Forráskutat is érinti. Ráadásul míg 6-7 évvel ezelőtt az illegális bevándorlók kerülték a kontaktust a lakossággal, mostmár a belterületeken is megjelennek. Talán ennél is nagyobb probléma, hogy míg korábban nem voltak agresszívek a rendőrökkel, katonákkal szemben, most már viszont azok, sőt a civil lakossággal szemben is. Szaporodnak például a vagyon elleni bűncselekmények. Nekem úgy tűnik, minden mindegy alapon viselkednek – fogalmazott Mórahalom polgármestere.

Az egyeztető fórumon a résztvevők megállapodtak abban, hogy tapasztalataikat elküldik a rendőri és politikai vezetőknek, hogy a figyelmeztető jelekről idejében értesülhessenek azok, akik intézkedéseket tehetnek.

– Emellett kérjük a polgárőr szervezetek kiemelt támogatását járművekkel és eszközökkel, valamint a mezőgazdasági károk mérséklése érdekében a mezőőrökét is. A védelemben civilek is aktívan részt vesznek, segítségük pedig hiánypótló. A települések emellett szeretnék elérni, hogy bővítsék a térfigyelő kamerarendszert – sorolta az egyeztető fórumon elhangzottakat Nógrádi Zoltán.