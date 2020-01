25 éve Mártély szolgálatában

A mártélyi Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület a napokban tartotta évzáró és évnyitó rendezvényét, melyen fennállásuk 25 éves jubileumát is megünnepelték.

– Huszonöt évvel ezelőtt, január 18-án, 10 fővel alakult meg Mártélyon a polgárőr egyesület. Abban az időszakban a lakosságnak nem volt elfogadható a falu közbiztonsága, ezért jött létre egyesületünk – közölte Rózsa Szilveszter elnök.

Történelem

Az első 3 évben saját költségen és saját autóval látták el feladataikat, utána önkormányzati támogatásban is részesültek. Megkapták és felújították a régi tűzoltószertárat – a tűzoltási, katasztrófavédelmi tevékenységet 1998-tól végzik –, azóta is csinosítgatják, szépítgetik. Első szerkocsijuk a „kis Piroskának„ becézett Mercedes volt, 2018-tól Steyr típusút használnak, és mára technikai eszközeik a hivatásosokéval vetekszenek. Az alapítók közül még öten tagjai az egyesületnek: Rózsa János, Rózsa Szilveszter, ifj. Rózsa János, Nagy Sándor és Hízó Zoltán. Feladataikat díjmentesen végzik, jelenlegi költségvetésük mintegy 2 millió forint.

Jubileumi rendezvény

A mártélyi Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület a közelmúltban az egyesület házában, szertárában tartotta évzáró és évnyitó rendezvényét, ami egyben 25 éves fennállásuk ünnepe is volt. Az eseményen megjelent a megyei polgárőr szervezetek szövetségének elnöke, Batiz István, aki elismeréseket adott át, a szentesi és a vásárhelyi tűzoltóparancsnok, Krám István és Csuka Attila, a vásárhelyi rendőrkapitány, Szabó Zsolt, a vásárhelyi és a mindszenti polgárőrség képviselői és Putz Anita, Mártély polgármestere – sorolta Rózsa János tiszteletbeli elnök.

Csuka Attila elmondta: a mártélyi önkénteseket riasztották balesetekhez, szélviharhoz, fakidőléshez és tüzekhez. Az ünnepségen újra gratuláltak tagjuknak, Ormai Tibornak, aki – mint emlékezetes – tavaly a vásárhelyi Tescóban az újraélesztés megkezdésével megmentett egy fiatalembert.

Értékelés

– Jó évet zártunk 2019-ben – közölte Rózsa Szilveszter. – Műszaki mentéseket, favágásokat végeztünk, részt vettünk a viharkárok elhárításában, de tűzeseteknél is akadt dolgunk. Legalább 15 riasztásunk volt. Kiemelendő, hogy szeptember 10-én felkérésre a szegedi viharkárok felszámolásában is segítettünk: egy nap alatt 13 helyszínen avatkoztunk be a helyi egységekkel közösen. Vásárhelyen 9 helyszínen voltunk – sorolta az egyesület elnöke. Hozzátette: a vásárhelyi rendőrséggel 32-szer járőröztek, a faluban pedig állandóan jelen vannak, ügyelnek a biztonságra.

Megemlítette még: tavaly harmadszor rendezték meg a katasztrófavédelmi tábort – idén is lesz –, melyen 20 gyerek, a támogatóknak köszönhetően, ingyen vehetett részt.