A legoltáribb esküvő kiállítás

Az egyik ékszerésztől megtudtuk, most a rosé-fehérany variáció a legnépszerűbb, kicsi brillkővel. Regina egy hasonlót próbált igaz, arany-fehérarany kombinációban. Elmondta, ők júliusban kelnek egybe, a helyszínt még tavaly lefoglalták, most gyűrűt választani jöttek el ide. A kiállítás két napja alatt menyasszonyi ruha bemutatók, smink- és haj show szórakoztatta a családokat, párokat és az örömszülőket.

Hegedűsné Fábián Beatrixtól, a rendezvény főszervezőjétől megtudtuk, a mostani párok nagyon felkészültek, tudják, időben kell mindent lefoglalni, vagyis az ide érkező házasodni készülök nagy része jövőre tervezi az esküvőt. – Sok rendezvény helyszín már betelt erre az évre, hiszen a 2020-as szám igen népszerű, sokan direkt ebben az évben házasodnak. Ám vannak olyan szolgálatok, így a dekoros, a ruhakölcsönző és az ékszerész, amelyet a végére hagynak a fiatal párok – fogalmazott a szakember. Menyasszonyi ruhát ugyanis ilyenkor érdemes választani, hiszen most jelenik meg az új kollekció. Gyűrű fronton már más a helyzet, sokan keresik a hagyományos féldomború fazont.