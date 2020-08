Átalakul a templombelső is

Szeptemberre elkészülhet a pusztaszeri Szentháromság-templom, már a padok is az épületben vannak, és csak apróbb belső munkálatok vannak hátra – tudtuk meg Máté Gábor polgármestertől.

– A Grósz Sándor asztalos ké­szítette súlyos tölgyfa padok, amelyeket Flamann Ildikó helyi keramikus alkotásai dí­szítenek, bekerültek az épületbe. Igaz, még nem az erede­­ti helyükön állnak, teljesen rátoljuk majd az oldalfalakra – mondta a padokat tervező Máté Gábor, Pusztaszer polgármestere az épülő Szentháromság-templomban. Legutóbb, június közepén akkor számoltunk be a több mint 120 millió forintos egyházmegyei beruházásról, amikor a toronyba ke­­rült a 200 kilós harang.

Külső terület

Az önkormányzat által bizto­sított telken megkezdték a te­reprendezést, elszállították a hulladékot, a törmeléket és a feleslegessé vált, megmaradt építőanyagot, a szakemberek pedig végeztek a bádogozással.

– Az imaháznál, amelynek szintén Szentháromság a neve, áll egy feszület, amellyel kapcsolatban az azt felajánló és állíttató család közölte, szeretnék, ha a templom elé kerülne, finanszírozzák az áthelyezési költségeket – mondta a falu első embere. Hozzáfűzte: er­­ről várhatóan a jövő héten dönt Germán Géza, a templom tervezője. A parkosítás, a növénytelepítés van még hátra az épület körüli területen, ahol öntözőrendszert is szeretnének kialakítani.

Belső munkák

– Az épület belső terében, amelynek dekorálását Kovács Jenő álmodta meg, a mennye­zeti díszítés is elkészült, és már csak kisebb teendők vannak hátra: a villany- és a fűtésszerelés, valamint apróbb asz­­talosmunkák. Hamarosan a helyére kerül az oltár, a szószék, a keresztelőkút, a szenteltvíztartó, akárcsak a karzatra az elektromos orgona – közölte Máté Gábor, akitől szinte naponta kérdezik a helybeliek: mikor mehetnek már az új helyen misére? Hozzátette: a templom szeptemberre teljesen elkészülhet, de addig be kell még rendezni a sekrestyét, ami egyben az oktatást szolgáló tanterem is a hétköznapokban.

Teljes kényelem

A pusztaszeri Szentháromság-­templom a 21. század imahelye lesz: a hangosítást úgy oldják meg, hogy minden pad alatt elhelyeznek hangszórót, a pár­­nákat fűtik, és a szükséges energiát napelemek szolgáltatják majd.