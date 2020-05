Egyelőre csak a szállóvendégeknek nyit ki a SZUE

Két hónap után újra nyit a Forrás Hotel és beüzemelik a hozzá tartozó SZUE-t is. A strandot azonban egyelőre csak a szállóvendégek használhatják. A nagyközönség előtt a tervek szerint május végén nyitják meg. A fedett fürdőrész azonban ezután is zárva marad.

Két szállodájával kezdi az újranyitást a Hunguest Hotels, az elsőként nyitó szálláshelyek egyike pedig a szegedi Forrás. A járványügyi szabályok szigorú betartása mellett fogadják a vendégeket. A szállodához tartozik a Napfényfürdő Aquapolis is, amellyel kapcsolatban az Opus Global Nyrt. kommunikációs igazgatóságától azt a tájékoztatást kaptuk, hogy részlegesen szintén megnyitják, egyelőre azonban csak a szállóvendégek számára.

A SZUE úszómedencéjét és tanmedencéjét, valamint a kültéri csúszdát és a két gyermek- pancsolómedencét üzemelték be, a strand maximális befogadó kapacitásának azonban csupán 30 százalékáig engedik be a vendégeket. Ezt a beléptetőkapu adatai alapján folyamatosan ellenőrzik. Mivel a szabályok szerint minden vendég részére 16 négyzetméteres helyet kell biztosítani, összesen 653-an lehetnek egyszerre a területen. Meghatározták a medencék maximális befogadóképességét is, ezeket mindenhol fel is tüntetik. A vendégeknek egymástól másfél méteres távolságot kell tartaniuk, ennek ellenőrzése a dolgozók feladata. Az öltözőszekrényeket is ennek megfelelően lehet igénybe venni, segítségül megjelölték az egymástól biztonságos távolságra lévőket.

A strandon a csúszdák kivételével a többi, medencékhez tartozó élményelem nem működik, ahogyan a jakuzzik, pezsgőfürdők sem. Zárva marad a teljes fedett rész is, csak a szabadtéri strand egy része lesz használható. A zárt térben lévő csúszdapark újranyitásával meg kell várni az erre vonatkozó rendelet megszületését. Arra a kérdésre, hogy a SZUE mikor lesz használható a nagyközönség számára is, azt a választ kaptuk, hogy „a május végi időpont reális cél lehet”.