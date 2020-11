El is vérezhetett volna, a dadusok mentették meg a férfi életét

A Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde dadusai mentették meg egy pusztamérgesi fiatalember életét, akit súlyos, vágott sebével a ruzsai mentőállomásig vittek rokonai. Addigra több liter vért vesztett, így ha ott nem szorítják el szakszerűen a vérzést az óvoda dolgozói, valószínűleg elvérzett volna.

– Azért döntöttünk úgy, hogy elmeséljük ezt a történetet, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy ne forduljunk el, ha azt látjuk, hogy valaki bajban van és segítségre van szüksége. Az egész utcában senki nem jött ki segíteni nekünk és a sérültnek. Egy biciklis ment el, de ő is inkább elfordította a fejét – mondta Tikviczkiné Kolonics Tímea, a Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde egyik dadusa, aki két társával életet mentett a napokban.

Rengeteg volt a vér

– Az óvoda hátuljánál hallottam a kiabálást, hogy elvérzik, elvérzik. Ott parkoltak a mentőállomás előtt. Először én is bepánikoltam, annyi volt a vér. Állt a vér az épület előtt is, de már eltakarították – idézte fel a múlt pénteken történteket Tímea, az óvoda dadusa, aki azonnal riasztotta kollégáit, Fődi Brigittát és Varróné Bernáth Etelkát, akik azonnal szaladtak az elsősegélydobozzal. A sérült fiatalembert, aki a lábát vágta el a bokájánál, a rokonai hozták. A kocsiban is tócsányi vér gyűlt össze.

Csapatmunka volt

A sérült többször elfehéredett, látszott rajta, hogy mindjárt elveszti az eszméletét. Hogy ne ájuljon el, a két dadus és a pedagógiai asszisztens folyamatosan beszéltek hozzá, miközben próbálták elállítani a vérzést. A rokonokon is látszott, hogy sokkos állapotban vannak, bár elszorították a sérült lábát, nagyon vérzett. Az óvoda dolgozói úgy mesélték, hogy mindhármuknak megvolt a feladata. Egyikük a mentőt hívta, a másik a kötszert hozott, a harmadik pedig a nyomókötést alkalmazta. A lábait feltették az autó ülésére, mentőt hívtak, akik gyorsan megérkeztek, és elszállították a sérültet.

Perceken múlt az élete

Az életmentő óvónők hétfőn tudták meg, hogy a férfi több liter vért vesztett, de jól elszorították a sebet, ennek köszönhetően nem vérzett el. Perceken múlt az élete. Kaptak is egy-egy doboz bonbont a fiatalember rokonától.

– A segíteni akarás nagyobb volt bennünk mint a tudás. Komoly tapasztalat volt ez mindannyiunknak, reméljük, nem kerülünk hasonló helyzetbe soha többet – tette hozzá Tímea.

– Büszke vagyok rá, hogy ilyen kollégáink vannak, igazi hétköznapi hősök ők – mondta az eset kapcsán Sánta Gizella, Ruzsa polgármestere.