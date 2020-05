Épül a koraszülött-intenzív

Tizennyolc ágyas osztályt alakítanak ki a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika harmadik emeletén, ahol a koraszülötteket látják majd el. A beruházás az egész dél-alföldi régió számára fontos, hiszen a koraszülöttek nagy részét Szegeden kezelik.

Javában zajlik a 21. századi el­­várásoknak megfelelő koraszülött intenzív osztály (PIC) kialakítása a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központjának Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján. A harmadik emeleten valósul meg a beruházás az egyetem saját, csaknem másfél milliárd forintos forrásából.

Németh Gábor, a klini­­ka igazgatója lapunknak el­mondta, ha koraszülött jön világra Szegeden, akkor a szülés a Nőgyógyászati Klinikán történik, majd az újszülöttet mentő és inkubátor segítségével szállítják át a Gyermekklinikán lévő PIC-re.

– A koraszülött túlélési esélye exponenciálisan csökken azzal az idővel, amíg a primer ellátás helyszínére átkerül. Ezen szeretnénk most változtatni, így a szülés megtörténik majd az első emeleten, a szülőszobán, ahonnan két szinttel feljebb máris ellátásban részesül a koraszülött. Ugyanakkor az újonnan kialakított osztályon a feladatokat továbbra is a Gyermekklinika látja el, mi csupán a helyszínt biztosítjuk hozzá – részletezte az igazgató.

Az ágyak közötti légtér, távolság és a felszereltség tekintetében is megfelel majd minden elvárásnak az új osztály, amely a hármas kategóriába tartozó PIC lesz. Ez azt jelenti, hogy már a huszonnegyedik terhességi héttől el lehet látni itt a koraszülöttet.

– Minden szempontból mo­dernebb lesz, mint a jelenlegi, hiszen az eszközök, a berendezések és az ágyak is újak lesznek. Összesen tizennyolc ágy áll majd rendelkezésre. Fontos tudni, hogy itt azokat a koraszülötteket látjuk el, akiknek nincs egyéb betegségük. Akiknél más rendellenesség is fennáll, azokat továbbra is a Gyermekklinikán kezelik – mutatott rá Németh Gábor.

Alapvető fontosságú az új egység kialakítása, mivel szinte a teljes dél-alföldi régió koraszülött-ellátásáért felel a szegedi egyetem. Az igazgató megjegyezte, ez egy ideiglenes megoldás lesz, hiszen az eredeti terv az, hogy a klinika udvarán húznak fel egy új épületet, amit összekapcsolnak a jelenlegivel, és itt kaphat majd helyet minden koraszülött gyermek.