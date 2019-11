Felkerült a kupola az épülő pusztaszeri templomra

Elérte legmagasabb pontját az épülő pusztaszeri templom: a héten ráemelték a kupolát. Ha a tető a teljes épületen elkészül, el lehet kezdeni a belső munkálatokat. A tervek szerint jövő tavasszal adják át a híveknek az épületet.

Immár teljes méretében látható a pusztaszeri templom, a múlt héten ugyanis ráemelték a kupolát. A hatméteres építmény felhelyezésével elérték a legmagasabb pontot. Mivel a csúcson egy három méter magas kereszt is helyet kapott, összesen 9 méteres szerkezetet kellett mozgatni, amihez egy darut használtak.

A földön rakták össze

– A torony nagyon meredek, ezért úgy volt a legbiztonságosabb, hogy a szerkezetet a földön építették össze és egészben tették a helyére – mondta el Máté Gábor, Pusztaszer polgármestere.

Fotó: Kuklis István

A munkálatok ezt követően a tető szerkezetépítésével folytatódnak, majd megcsinálják a bádogozást, hogy aztán a belső munkálatokat már a csapadéktól védve tudják végezni. A főépület és a tanterem héjazása egyelőre még nem készült el. Utóbbi egy olyan melléképület lesz, ahol 15-20 főnek tudnak hittanórát tartani vagy akár fogadást, tárgyalást lebonyolítani.

A harang a régi marad

Az építkezés tavaly nyáron kezdődött 122 millió forintból. A Dózsa György utca végén épülő, 64 férőhelyes Szentháromság-templomban a karzatról a 20 méter magas templomtoronyba is fel lehet majd jutni. Misére azzal a haranggal szólítják majd a híveket, melyet 1968-ban a pusztaszeriek adakozásából öntöttek újra, júliusban pedig leszerelték az addigi lábazatról, hogy felújítva az új templom éke lehessen. Ezt a munkát ugyanúgy helybéliek végezték, mint a szükséges asztalosmunkákat is. Egy pusztaszeri műhelyben készültek a nyílászárók, a padok, sőt az oltár is, ezekkel már szinte teljesen végeztek a szakemberek. Összesen csaknem 8 mázsa tölgyet és fenyőt használtak fel, melyet rönkfaként kezdtek megmunkálni.

A fűtés következik

A harangautomatika és a fűtés lesz a következő, amivel foglalkozni kell majd, ezt azonban csak a bádogosmunkák befejezése után lehet elkezdeni. Az íves álmennyezet kiépítéséhez szükséges felméréseket is elvégezték már, s annak sincs akadálya, hogy a vízelvezetést megoldják. – Rejtett vezetékeket építenek majd ki, így kívülről nem lesz látható csatorna – mesélte a polgármester.

A műszaki átadást a tervek szerint jövő márciusban tartják, azt követően pedig néhány hónapon belül használatba vehetik majd a helyiek saját templomukat.