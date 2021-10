Fogyatékkal élők buliztak az IH-ban – Fotók

Közös társasjátékozással, koncerttel és vacsorával színesített programon vettek részt pénteken fogyatékkal élő fiatalok és felnőttek az IH Rendezvényközpontban. A Horizont Alapítvány évek óta szervez ilyen bulikat, hogy azoknak is legyen lehetőségük a kikapcsolódásra, akiknek a mindennapokban ez sokkal nehezebb.

A Horizont Rehabilitációs Közhasznú Alapítvány 2014 óra rendezi meg a CsakAzértIs!Bulit, elsősorban fogyatékkal élők számára. A rendezvény célja, hogy azok is jól érezhessék magukat, akiknek a szórakozásra a mindennapokban kevés lehetőségük van.

Hegyesi Sándor, az alapítvány önkéntese megjegyezte: a program egyúttal érzékenyítés is, hiszen egészséges emberek is részt vesznek rajta. Pénteken az IH Rendezvényközpontban tartották meg ezt a jó hangulatú estét. A program résztvevői különböző társasjátékokkal üthették el az időt, még közös Activity partit is rendeztek.

– El szoktam jönni ide mindig, amikor az időm engedi. Jó érzés találkozni, beszélgetni a sorstársakkal, ráadásul olyan helyen, ami egészségesek számára is nyitott, vagyis nem érezzük magunkat elkülönítve – magyarázta Papp Szabolcs. A kerekesszékes fiatalember úgy fogalmazott, kell a közösségi élmény ebben a nehéz élethelyzetben.

– Ez egy felüdülés, kikapcsolódás, amikor azt érezhetjük, valami jó is történik velünk – tette hozzá.

Este fél 9-től Csigér István és Szalkai Dénes adott koncertet. A bulihoz természetesen hozzá tartoztak a finom falatok is: tortával, palacsintával, szendvicsekkel és süteményekkel készültek a szervezők. A kínálatban voltak glutén- és tejmentes fogások is, így a buli étkezés tekintetében is akadálymentes volt.