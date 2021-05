Gyanúsan olcsón értékesítette a végrehajtó a gondozásra szoruló pár házát

Banki tartozás miatt árverezték el a csongrádi házaspár lakását, a végrehajtó által gyanúsan olcsón eladott ingatlan után viszont annyi pénzük sem maradt, hogy a hitelüket kifizessék. A rokonok teljesen értetlenül állnak a végrehajtó eljárásával szemben, ezért most Dr. Halász Tamás ügyvéd segítségével azt vizsgálják, valóban rászedték-e a gondozásra szoruló párt.

A városban szinte mindenki ismeri Fábián Istvánt és feleségét, Lantos Ildikót, a rokkantnyugdíjas, halmozottan hátrányos helyzetű házaspárral gyakran találkozni a Fő utcán sétálva. A szociális védelemre jogosult pár még 2009-ben vett fel svájci frank alapú hitelt, hogy felújítsák a Jókai Mór utca 2/A alatti házukat. Gyermeket is szerettek volna, az ehhez szükséges genetikai vizsgálatra is költöttek a közel 3 milliós hitelből. Akkoriban a rokkantnyugdíj mellett mindketten dolgoztak is, és szüleik nyugdíjára is számíthattak. Rövidesen azonban elvesztették a munkahelyüket, és egy éven belül elhunyt István édesapja és édesanyja is. Tőle is örököltek valamennyi banki adósságot, erre jött még rá az az adóhátralék, amit István egy vállalkozása után állapított meg az adóhivatal.

A hullámok hirtelen összecsaptak a házaspár feje fölött, István szerény jövedelméből a levonások után semmi sem maradt, így egy idő után kezdtek elmaradozni a törlesztőrészletekkel.

Vitte a bank a házat

A hitelből addigra közel két és fél millió forintot addigra már visszafizettek, de a bank még majdnem 4 és fél millió forintot követelt.

– István gyerekkora óta gyógyszeres kezelés alatt áll, önálló életmódra nem alkalmas, de ők úgy élnek, hogy náluk minden rendben van. Már a hitelfelvételt sem tartottuk jó ötletnek, de csak akkor tudtuk meg, hogy nagy a baj, amikor már majdnem 5 millió forintra nőtt a banki követelés

– nyilatkozta lapunknak az egyik családtag.

A Fábián-házaspár 2017 decemberében a pénzintézeten keresztül jelentkezett a bajba jutott adósokat segítő állami programba.

Ennek ellenére az aláírást követően egy nappal a bank mégis eladta a Fábiánék felé fönnálló követelését egy faktorcégnek, amely viszont nem járult hozzá ahhoz, hogy a csongrádi házaspár részt vegyen a programban.

Ekkor családi összefogással szerették volna megváltani a tartozást. Hosszas levelezés és huzavona után arra jutottak, hogy a család és a cég együtt adja el Fábiánék lakását, így a faktorcég a vételárból hozzájut a követeléséhez, a csongrádi házaspár pedig megszabadulnak az adósságtól és némi pénzük is marad az újrakezdéshez.

Gyanakodni kezdtek

Az ügyben egy csongrádi végrehajtó járt el, aki idén márciusban 6 millió forintért árvereztette volna el a korábban 12,3 millióra felbecsült lakást.

A lakáspiac árai azonban nemhogy csökkentek, de jócskán megemelkedtek a városban, ezen felül a hírek szerint arra a környékre sétálóutcát terveznek, ami még tovább növelte az ingatlan értékét. Ennek ellenére maradt a 6 milliós ár, a licit pedig rendkívül gyorsan le is zárult. A család ekkor kezdett gyanút fogni, hogy az árverés kapcsán nem biztos, hogy minden etikusan zajlott le, ezért egy szegedi jogászcsapatot bíztak meg azzal, hogy vizsgálják meg, van-e lehetőség megtámadni a végrehajtást.

Feljelentést tesznek

Az üggyel foglalkozó ügyvédi iroda tájékoztatása szerint megkapták az összes végrehajtási dokumentumot a végrehajtótól. Ezek alapján álláspontjuk szerint szükség van a Fábián házaspár lakásának elárverezéséhez vezető eljárás teljes felülvizsgálatára, ezt már jelezték a Magyar Bírósági Végrehajtói Karnál.

Álláspontjuk szerint már az elárverezett ingatlan becsértékének meghatározása sem a reális paraméterek alapján történt, abban bíznak, hogy ezt szintén felül lehet vizsgálni. Mint megtudtuk, ezeken felül számos jegyzőkönyvön szereplő aláírásnál észszerű kétely merül fel arra vonatkozóan, hogy azok Fábián Istvántól származnak, így a megbízott ügyvédi iroda feljelentést fog tenni az illetékes rendőrkapitányságon ismeretlen tettessel szemben közokirat-hamisítás bűntettének megalapozott gyanúja miatt.

Addig is, amíg sikerül tisztázni a szövevényes ügy minden részletét, az otthon nélkül maradt Fábián házaspárnak új lakás után kell néznie: ebben az önkormányzat tudott segíteni, egy bérlakásukat bocsájtották rendelkezésükre.

– A szívünk mélyén fáj, hogy elveszett a családi örökség, de el kell engednünk. Ha az önkormányzat nem segített volna, most a híd alatt lennénk

– mondta a régi házuk előtt Fábián István.