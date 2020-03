Ha baj van, azonnal érkeznek

Három Csongrád megyei önkéntes munkáját ismerték el a polgári védelmi nap alkalmából Budapesten. Köztük van Kácsor Péter is, akinek köszönhetően újjászerveződött a kisteleki tűzoltó-egyesület és a helyi polgárőrség is.

Negyvenen vehettek át elismerést a polgári védelmi napon tartott fővárosi ünnepségen. Az Országos Katasztrófavédel­­mi Főigazgatóság rendezvényén Csongrád megyéből három ön­­kéntest díjaztak. Mindhárom tagnak fontos szerepe van abban, hogy az egyesületek folyamatosan fejlődtek, szaktudásban és technikailag is je­lentőset léptek előre az elmúlt években.

Az egyik megyei, aki elisme­rést kapott, Kácsor Péter. Neki köszönhetően szerveződött új­­­­já Kisteleken a tűzoltó-egyesület.

Települési ügyekkel foglalkozik

A Kisteleki Járási Mentőszervezet parancsnoka, aki civilben az önkormányzatnál dolgozik és településfejlesztési ügyekkel foglalkozik, lapunknak el­mondta, hogy a városban már korábban is volt önkéntes tűzoltóság, de az nem hivatalosan működött.

– Ez később meg is szűnt, és 2014-ben merült fel, hogy jó lenne, ha újra lenne tűzoltóság és polgárőrség a településen, ami már egyesületi formában működik – mondta a kezdetek­ről.

A polgárőrség indulása egy­szerűbb volt, azt már 2015-ben megcsinálták. Viszont az ön­kéntes tűzoltóság újraindításá­hoz a technikai feltételeken túl a szaktudást is meg kellett szerezniük. Jelenleg 16 olyan tagja van az egyesületnek, aki elvégezte a tűzoltótanfolyamot, azaz már vonulhat helyszínekre.

Segített az igazgató

– Az eszközök beszerzésében pedig Szatmári Imre, a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője segített. Kaptunk egy olyan járművet, amelyik korábban Hódmezővásárhelyen volt, de az ottani hivatásosok már nem használ­ták. Ezt rendbe hoztuk, és be­­szereztük a többi szükséges eszközt is, és így végül 2019 márciusában a polgárőrség után a tűzoltóság is elindulhatott – emlékezett vissza Kácsor.

A Kisteleki járás területén, összesen hat településen számíthatnak rájuk az emberek. Az indulás évében már ötven bevetésük volt. Tüzekhez, bal­esetekhez és kidőlt fákhoz ri­­asztották őket. A parancsnok azt is elmondta, hogy rövid időn belül szeretnék lecserélni a mostani járművüket egy modernebbre, és az is a rövid távú terveik között van, hogy felújítják a településtől kapott épületet, azaz a tűzoltólaktanyát.

Még ketten kaptak

Kácsor Péteren kívül Pajkó Mi­hály Zsolt, a Szegedi Vizimentő- és Tűzoltó Szakszolgálat tagja és Dudás Endre, a Maros Mentőszervezet önkéntese is kapott elismerést Góra Zoltán katasztrófavédelmi főigazgatótól. A rendezvényen Bónyai Eszter, a tervezési és védelmi igazgatási főosztály vezetője emlékeztetett arra, hogy a Nemzetközi Polgá­­ri Védelmi Szervezet 1931 óta létezik. A főosztályvezető sorra vette a világban az elmúlt hónapokban lezajlott katasztrófákat az ausztráliai, szibériai, brazil erdőtüzektől kezdve az európai ciklonokon át a távol-keleti áradásokig, földcsuszamlásokig, kiemelve az egyre súlyosabb problémaként jelentkező vízhiányt.

– A károk felszámolását, a helyreállítási munkákat végzők között mindenhol láthattunk polgári védelmi szakembereket, akik minden tőlük telhetőt megtesznek, ha baj van – fogalmazott az főosztályvezető.